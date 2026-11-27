Se fue el primer boleto al Mundial Femenil del 2027 que reparte el Campeonato Concacaf W. Está en manos de la Selección de Jamaica tras abrir los cuartos de final ante Costa Rica (3-0), en Mansfield, Texas.

Fue un trámite sencillo para las ‘Reggae Girlz’, quienes gozaron de constante apoyo desde las tribunas del Texas Health Mansfield Stadium. Una fiesta de tintes amarillos y verdes, de una alegría hilada al pronóstico de favoritas con la que llegaron a su cita.

El dominio se capitalizó al minuto 16, vía Jody Brown a pase de Amelia Van Zante. La defensa de Costa Rica prácticamente bajó los brazos, los lamentos en sus rostros anticipaban la peor de sus pesadillas.

Perdonó Jamaica en lo que restó del primer tiempo; sin embargo, reservó lo mejor para el complemento.

Jamaica va por tercera ocasión a un Mundial Femenil de la FIFA. Christian Mendoza/ Excélsior

Van Zanten desquitó sus ganas de gol al 59’, mientras que la estrella Khadija Shaw, jugadora del Manchester City, firmó el tercero al 65’.

Costa Rica, bajo el mando de Lindsay Camila, quedó lejos de las expectativas de dar pelea y un despliegue de la juventud que presume la plantilla. La calidad de algunas jugadoras que son referentes en sus clubes no salió a flote, fueron los casos de las que militan en la Liga MX Femenil: Valeria del Campo (Monterrey) y Priscila Chinchilla.

De esta manera, Jamaica asegura su tercera participación en la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, luego de sus actuaciones en Francia 2019 y Australia/Nueva Zelanda 2023.