El Toluca es siempre un buen equipo y llamativo para muchos entrenadores. Por eso, desde que se ha sabido de la partida de Antonio Mohamed, los teléfonos no han parado de sonar en los escritorios escarlatas.

Sin embargo, como ya estaban prevenidos, han tenido su cartera de candidatos: Diego Alonso, Vicente Sánchez y hasta André Jardine.

Precisamente el brasileño, quien fue tricampeón en el futbol mexicano con el América, es uno de los principales por el que se inclinan en Toluca para darle al equipo.

¿Cuánto cobra André Jardine?

Ya comenzaron los contactos con el representante de Jardine. Hay un contrato con el Shabab Al-Ahli hasta junio de 2027 y no la está pasando de la mejor manera como para pensar que se pueda extender. Su equipo navega cuarto en la clasificación de la liga en los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque en el América llegó a percibir 1.7 millones de dólares por año, André Jardine supo negociar mejor su siguiente parada y en Arabia cotizó hasta los 4 millones de dólares por año.

Pues bien, esta misma cantidad están dispuestos a desembolsar en el Toluca si es que deciden que Jardine es el indicado.

¿Qué quiere el Toluca de Jardine?

No ganaría más ni menos de lo que está cobrando en Arabia. La idea es convencerlo del proyecto y que el equipo mantenga una inercia ganadora como con el Turco Antonio Mohamed, que dicho sea de paso, gana 3.5 millones de dólares por año.

André Jardine y Antonio Mohamed, jugaron entre sí una final en México.

A Jardine le están llegando coqueteos desde México. Hace unas semanas Tigres sondeó la situación laboral que mantiene, pero se fueron de boca cuando supieron el sueldo; no porque no lo puedan pagar, sino porque se les hace algo exagerado. Así de pronto cesaron las llamadas. Ahora, el que se mete en la conversación es el Toluca, que espera tener al técnico amarrado a más tardar el 12 de diciembre.