Semana 6 de la NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver en vivo

Tras cinco jornadas de actividad, tres equipos se mantienen invictos en la NFL: los Kansas City Chiefs, los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, estos últimos con descanso programado para esta semana.

La cartelera abrirá con el Thursday Night Football en el Empower Field, donde los Seattle Seahawks visitarán a los Denver Broncos. Ambos equipos tienen un récord de tres victorias y dos derrotas, con altibajos importantes en su funcionamiento durante el inicio de la temporada.

Denver viene de conseguir una victoria importante en un duelo divisional ante Los Ángeles Chargers. En ese encuentro, los Broncos encontraron soluciones para mover las cadenas, luego de que el entrenador en jefe Sean Payton retirara a su coordinador ofensivo, Davis Webb, la responsabilidad de tomar las decisiones sobre las jugadas.

Por su parte, los actuales campeones vienen de un partido complicado ante los invictos San Francisco 49ers, en el que las pérdidas de balón terminaron por sentenciar a los Seahawks. Pese a las intercepciones de Sam Darnold y los balones sueltos del corredor Emanuel Wilson, la defensiva mantuvo al equipo con posibilidades durante todo el encuentro. Además, tuvo una actuación destacada al permitir apenas 269 yardas totales a una ofensiva que promediaba 389 por partido.

Los juegos más atractivos del Domingo

Entre los encuentros del domingo 18 de octubre destaca el duelo entre los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns, que podría definir al líder de la División Norte de la Conferencia Americana. Cleveland, una de las sorpresas de la campaña, llega con una marca de tres victorias y dos derrotas.

Aunque los Browns vienen de perder por cinco puntos ante los New York Jets, han demostrado solidez defensiva. Su unidad se encuentra entre las cinco mejores de la liga en presión al quarterback rival, con 12 capturas en total.

La ofensiva de Cleveland no figura entre las más productivas de la NFL, pero cuenta con elementos importantes como Quinshon Judkins y Denzel Boston, además de Deshaun Watson, un mariscal de campo que busca relanzar su carrera.

Quinshon Judkins es una de las piezas clave en el ataque de los Cleveland Browns. AFP

Por su parte, los Baltimore Ravens demostraron que pueden encontrar la tierra prometida sin Lamar Jackson. En su último encuentro ante los Atlanta Falcons, con Tyler Huntley como titular, anotaron 30 puntos y volvieron a exhibir la efectividad de una ofensiva que se encuentra entre las 10 mejores de la liga.

Para cerrar la jornada dominical, los Dallas Cowboys visitarán a los Green Bay Packers, que, pese a contar con una de las líneas ofensivas con mayores problemas para proteger al QB, aplastaron a domicilio a los Chicago Bears al conseguir 31 puntos.

Por su parte, el equipo comandado por Dak Prescott llega golpeado tras la derrota sufrida ante los Tampa Bay Buccaneers, que consiguieron su primera victoria de la temporada en ese encuentro. Los Cowboys evidenciaron sus problemas defensivos al permitir 419 yardas totales y 24 puntos.

Jalon Daniels y la ofensiva de Tampa Bay evidenciaron a los Dallas Cowboys. Reuters

El Monday Night Football cerrará la programación de la jornada con la visita de los invictos San Francisco 49ers a Washington. San Francisco viene de conseguir una victoria sufrida que se definió en la última serie ofensiva del encuentro.

Mike Evans superó las 100 yardas y tuvo una anotación en la victoria de los San Francisco 49ers en su visita a Seattle. Reuters

Los Commanders, por su parte, llegan tras protagonizar un empate ante los New York Giants. Un error de Jayden Daniels en la gestión de los últimos segundos del reloj terminó con sus posibilidades de llevarse la victoria.

¿Cuándo y Dónde ver la semana 6 de la NFL?

Jueves 15 de Octubre

Seattle Seahawks vs Denver Broncos: 18:15 horas / FOX, FOX ONE.

Domingo 18 de Octubre

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars: 7:30 horas / ESPN, Disney+.

Chicago Bears vs Atlanta Falcons: 11:00 horas / FOX, FOX ONE.

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns: 11:00 horas / FOX, FOX ONE.

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts: 11:00 horas / NFL Game Pass.

New York Jets vs New England Patriots: 11:00 horas / NFL Game Pass.

New Orleans Saints vs New York Giants: 11:00 horas / FOX, FOX ONE.

Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles: 11:00 horas / NFL Game Pass.

Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers: 11:00 horas / NFL Game Pass.

Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams: 14:05 horas / FOX, FOX ONE.

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs: 14:25 horas / NFL Game Pass, Canal 5

Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders: 14:25 horas / FOX, FOX ONE.

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers: 18:20 horas / ESPN, Disney+.

Lunes 19 de Octubre

Washington Commanders vs San Francisco 49ers: 18:15 horas / ESPN, Disney+.