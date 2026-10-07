Pablo Lemus quiere llevar el Mundial de Clubes y el Mundial Femenino a Guadalajara

En la presentación del proyecto del nuevo estadio de los Rojinegros del Atlas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que buscarán ser sede de un Mundial de Clubes y uno femenil. Además, invitó a la gente a soñar con ser sede de la Copa del Mundo por cuarta ocasión en un futuro.

La nueva casa que compartirán Atlas y Leones Negros está prevista para tener sus primeros partidos en el año 2030, ya que en días recientes el mismo Pablo Lemus declaró que la construcción iniciará en cuanto los permisos legales hayan concluido. Además, en el mismo evento, José Miguel Bejos, director de Grupo PRODI, quienes llevarán a cabo la construcción del recinto, aseguró que el nuevo estadio en Jalisco tendrá una capacidad cercana a 40 mil personas y una tribuna retráctil, que funcionará para albergar eventos de primer nivel, como múltiples competencias internacionales y conciertos.

Pero fue este miércoles, cuando Pablo Lemus aseguró que el estadio contará con la certificación Quality Pro que emite la FIFA, algo que permitirá que haya múltiples torneos internacionales de primer nivel. Por lo que Guadalajara tendría dos recintos que cuenten con la antes mencionada legitimación, una condición que, de concretarse, reforzaría la candidatura de la ciudad para organizar partidos de torneos internacionales y mantener al estado como uno de los principales destinos deportivos de México.

Seremos la única ciudad de la República Mexicana que va a tener 2 estadios certificados por FIFA ¿Qué puede representar eso? ¿Por qué no soñar en grande? Traer el Mundial de Clubes, el Mundial Femenino del 2031, aunque nosotros ya no estemos aquí, no importa, es el beneficio para la ciudad, el estado y el país”.

El Mundial de Clubes: el gran objetivo

Después de que Guadalajara formara parte de las sedes de la reciente Copa del Mundo 2026, Pablo Lemus aseguró que el estado no se detendrá ahí, por lo que buscará sacar provecho de la infraestructura actual del estado para albergar múltiples y prestigiosos eventos, algo que impactaría de manera positiva el turismo en la ciudad.