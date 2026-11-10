Allan Saint-Maximin recuerda su paso por México entre acoso y racismo contra sus hijos

Tras su paso por México, Allan Saint-Maximin abandonó al América luego de acusar ser víctima de racismo, cortando de tajo su contrato y vínculo en México y recalando en Estados Unidos para defender los colores del Lens en Francia; señaló intento de acoso contra sus hijos.

Siendo anunciado como refuerzo bomba para las Águilas, el habilidoso extremo galo sumó un total de 16 partidos y 3 goles con América, saliendo de manera intempestiva y fichando por el Lens de Francia, con quienes logró levantar el título de la Copa.

Ante el cuestionamiento sobre su paso por México, Allan Saint-Maximin aseguró que el acoso contra sus hijos dentro del colegio fue una de las principales razones por las cuales decidió salir del país:

“Mis hijos sufrieron varias cosas, no solo una vez, sino muchas. Intentaron acosarlos y les dijeron cosas muy hirientes por el color de su piel, y por eso se convirtió en un gran problema”, compartió en entrevista para The Athletic.

Allan Saint-Maximin se mostró agradecido con el América. Mexsport

Otro de los aspectos que sus hijos sufrieron fue el racismo escolar, por lo que marcharse del país fue la única opción viable en busca de cuidar la integridad de su familia:

“Mi hijo me decía ‘se ríen de mi ropa, no quiero usar esto’ (…) hijo mío, no se referían a tu ropa, se referían a tu piel. Y se burlaban porque no tienes el mismo color de piel que ellos”.

Una vez finalizado su vínculo con el América, Saint-Maximin terminó en Francia durante 6 meses con Lens, sin embargo, el conjunto francés no renovó su contrato y decidió continuar su paso como profesional con el Charlotte FC de Estados Unidos, donde ha logrado hacerse de un sitio entre los habituales.

BFG