“Me gustaría jugarlo mañana ya”: Pedro López y el deseo de México Femenil de disputar el Premundial

Hay partidos que comienzan a jugarse mucho antes de saltar a la cancha. Para la Selección Mexicana Femenil, el camino hacia la Copa Mundial de Brasil 2027 ya se vive con ilusión, concentración y el deseo de llegar en plenitud al clasificatorio que disputará en noviembre.

En la conferencia de prensa previa al primer encuentro amistoso ante Jamaica, el Director Técnico de México, Pedro López, y la atacante Jacqueline Ovalle compartieron sus sensaciones sobre los compromisos de esta Fecha FIFA de octubre, la expectativa por el premundial y la oportunidad de acercarse al objetivo de volver a una Copa del Mundo.

El estratega español dejó ver la ilusión que existe dentro del grupo por disputar el clasificatorio. Incluso, al hablar sobre este compromiso, expresó el deseo de que llegue cuanto antes: “Me gustaría jugarlo mañana ya”, una frase que refleja las ganas de su equipo de competir por el boleto mundialista.

Para López, los encuentros ante Jamaica representan una oportunidad importante para preparar al conjunto mexicano de cara a un desafío en el que buscará demostrar que está listo para competir por un lugar en Brasil 2027.

Jacqueline Ovalle, feliz de jugar en casa

Habló sobre la importancia de soñar y esforzarse para alcanzar metas y superarlas, es algo que la ha hecho llegar lejos. Aunque hoy vuelve a Aguascalientes con la nostalgia de recordar aquellas veces que iba como una aficionada al estadio de Los Rayos y ahora como una referente en la Selección Mexicana.

Uno de los ingredientes especiales de esta convocatoria es el regreso de Jacqueline Ovalle a su tierra natal. La atacante, que milita en el Orlando Pride, tendrá la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana en Aguascalientes, una ciudad con un significado especial para ella por sus raíces.

“Para mí es un gusto y un placer poder estar con toda mi familia y toda mi gente”, expresó Ovalle al hablar sobre la emoción de disputar este encuentro frente a su gente.

La futbolista también destacó la importancia de estos partidos de preparación y la motivación con la que el grupo afronta la Fecha FIFA, consciente de los retos que tendrá por delante en el camino hacia el Mundial.

“Yo confío en que si llegamos en plenitud podremos clasificar al Mundial y Juegos Olímpicos”, señaló el estratega del Tricolor, al referirse a los objetivos que persigue el combinado nacional.

Por su parte, la atacante reconoció que el Premundial será un reto exigente, pues México tendrá que enfrentarse a rivales de nivel; sin embargo, dejó claro que el equipo está preparado para aprovechar estos encuentros y continuar con su preparación.

La gira de la Selección Mexicana Femenil por distintos escenarios del país también fue uno de los temas centrales de la conferencia. Con Aguascalientes como una nueva parada, el combinado nacional continúa acercándose a sus aficionados y llevando el futbol femenil a diferentes estadios de la República Mexicana.

La respuesta del público ha sido uno de los aspectos que más ha motivado al Cuerpo Técnico. Para el encuentro de este viernes, la expectativa es contar con una buena entrada en el Estadio Victoria, donde, al momento de la conferencia de prensa, la plataforma de venta de boletos mostraba una disponibilidad limitada.

Pedro López destacó la importancia de este respaldo y lo que representa para las futbolistas salir a la cancha ante un estadio con una gran presencia de aficionados.

“Una vez más esta selección femenil va a llenar un estadio, es algo que realmente nos emociona, es algo que nos motiva para darlo absolutamente todo y creo que esa es la manera de llegar a un Premundial: unidos”, expresó el técnico español.

El apoyo de la afición se ha convertido en un impulso para el equipo nacional, que busca corresponder a ese entusiasmo con buenas actuaciones y resultados dentro del terreno de juego. La Selección Mexicana Femenil se enfrentará este viernes 9 de octubre a Jamaica, a las 19:00 horas, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en el primero de los dos partidos amistosos programados durante esta Fecha FIFA.

El segundo compromiso se disputará el 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro, como parte de la preparación del equipo de Pedro López rumbo al clasificatorio mundialista de noviembre.

México afrontará estos encuentros con la intención de afinar detalles, fortalecer el funcionamiento colectivo y llegar en las mejores condiciones posibles a una cita que puede marcar su camino hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

La ilusión está presente tanto en el cuerpo técnico como en las jugadoras. Ahora, el siguiente paso será trasladar esas sensaciones a la cancha y aprovechar cada minuto de preparación antes de afrontar el desafío que tienen marcado en el calendario.