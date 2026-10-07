¡Listo para festejar con el América! Óscar Perea retorna del llamado con la Selección de Colombia 

El volante izquierdo Óscar Perea se dijo agradecido con el buen presente que vive. Asegura que parte de su llamado a la Selección fue impulsada por su reciente fichaje con las Águilas del América.

"Sí, claro, el América es un club muy grande, le da a uno esa oportunidad de ir a la Selección como en su momento me la brinda a mí", mencionó Perea en su arribo a la Ciudad de México.

Óscar Perea no tuvo minutos de acción en la gira de los cafeteros que, bajo el mando de Néstor Lorenzo, sostuvieron encuentros con la Selección de México (1-1), Paraguay (derrota por 1-0) y Perú (triunfo de 1-0).

De igual manera, el nacido en Risaralda manifestó su gratitud con el seleccionador de los cafeteros: "Quiero agradecerle a él por el llamado Néstor, fue muy lindo poder estar ahí".

A festejar los 110 años del América

Motivado por mostrar su valía con las Águilas, Óscar Perea se mostró en rápida sintonía con los días especiales que vive el club por su aniversario 110.

"Me siento contento, motivado para lo que se viene ahorita con el Club América. Muy contento de poder celebrar estos 110 años con el club más grande de México".

Aunque notablemente cansado por el viaje desde Miami, Estados Unidos, donde la Selección de Colombia rompió filas, Óscar Perea se dio tiempo de atender a los aficionados del América que lo reconocieron, al tiempo que manifestó su emoción por vestir la camiseta conmemorativa de los 110 años del conjunto azulcrema.

"El jersey especial está muy lindo, espero usarlo pronto".

La actividad de Liga MX-Torneo Apertura 2026 se reanuda este fin de semana. América (20 puntos), sublíder recibirá a los Rayados de Monterrey (décimo lugar, con 13 puntos), el 10 de octubre, en el Estadio Banorte.

"Sí claro sabemos lo que es el club Monterrey, pero nosotros saldremos a prepararnos de la mejor manera para enfrentar el partido y poder ganarlo", concluyó el atacante de 21 años.

En lo que va del torneo, Óscar Perea ha jugado cinco partidos, dos de titular, y ha marcado dos goles (a Cruz Azul y Atlético de San Luis).