¿Estrategia o recaída? La verdad detrás de la ausencia de Micah Parsons ante los Dallas Cowboys

La situación actual de Micah Parsons, estelar ala defensivo de los Green Bay Packers, es un tema de conversación en la NFL debido a su esperado regreso a los emparrillados. Después de confirmarse que no tendrá actividad este domingo en el partido de la Semana 6 frente a su antiguo equipo, los Dallas Cowboys, el defensivo rompió el silencio para explicar a fondo los motivos reales de su ausencia.

A través de su podcast, The Edge with Micah Parsons, la estrella de la liga aclaró que su proceso de rehabilitación no ha sufrido ningún contratiempo ni retroceso médico. Parsons fue contundente al asegurar que, si el Super Bowl se estuviera disputando esta misma semana, él estaría listo y uniformado para saltar al emparrillado. Sin embargo, enfatizó que la decisión de no acelerar su vuelta a la actividad responde a una estrategia sumamente minuciosa para prevenir consecuencias físicas graves en el futuro.

Los riesgos médicos detrás del regreso de la estrella de Green Bay

Micah Parsons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y del menisco en diciembre, pasando por el quirófano a finales de ese mismo mes. Aunque se encuentra a unos nueve meses y medio de la cirugía, tanto el jugador como el personal médico de Green Bay entienden los altos riesgos que implica un retorno prematuro a los emparrillados de la NFL.

Efecto cadena: El defensivo detalló que el cuerpo humano funciona como una estructura conectada; regresar antes de tiempo eleva exponencialmente el riesgo de sufrir lesiones secundarias.

Tejidos blandos en riesgo: Jugar sin estar completamente compensado de ambas piernas podría detonar desgarros en la ingle, problemas severos en la zona media o molestias crónicas en los tobillos.

Por su parte, el entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, respaldó plenamente esta postura cautelosa. Aunque describió a Parsons como un auténtico "espécimen físico" y una "fuerza de la naturaleza", recalcó que el objetivo principal de la organización es asegurar la perfecta sincronía y balance de fuerza entre ambas extremidades antes de otorgarle el alta médica definitiva.

Micah Parsons sufrió la ruptura del ligamento cruzado en diciembre pasado. AFP

¿Cuándo será el regreso definitivo de Micah Parsons a la NFL?

La franquicia de Green Bay realizó una apuesta histórica al invertir un capital masivo de selecciones de primera ronda y al tackle defensivo Kenny Clark para adquirir a Micah Parsons desde Dallas, contemplando al jugador como un pilar para su futuro hasta el año 2029. Por ello, la directiva prefiere ser paciente antes que arriesgar su millonaria inversión.

Actualmente, el cuerpo técnico maneja un panorama donde el defensivo podría volver a los entrenamientos grupales la próxima semana. Esto activaría de inmediato una ventana de prácticas de 21 días, proyectando su regreso definitivo a los partidos oficiales de la temporada regular para inicios del mes de noviembre. Con este plan, la organización busca blindar a su máxima figura de cara a la recta final del campeonato y los playoffs.