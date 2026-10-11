Raúl Gutiérrez, DT de Cruz Azul Femenil, se pone camiseta de América en festejo del 110 aniversario

América aprovechó el duelo ante Rayados de Monterrey para comenzar los festejos en el marco del 110 aniversario del club y lo que en un principio debía de ser fiesta terminó en abucheos por el resultado (1-1) y polémica con uno de sus invitados especiales.

Como parte del show del medio tiempo en el partido vs Monterrey la directiva del club decidió invitar a un grupo de jugadores que formaron parte importante en la historia de la institución y llamó bastante la atención la presencia de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, hoy entrenador de Cruz Azul Femenil.

Pese a ser un jugador formado en la cantera del Atlante, ‘Potro’ Gutiérrez tuvo su paso por América en el año 1994 y para nadie es secreto que el entrenador mexicano las Águilas es el equipo de sus amores y no es extraño verlo en un evento de esta índole en el Estadio Azteca.

Sin embargo, su actual puesto como entrenador de La Máquina en la rama femenil fue lo que generó polémica en redes sociales. Su presencia en el Coloso de Santa Úrsula vistiendo la camiseta del América ocasionó que cientos de usuarios aficionados celestes arremetieran contra el DT.

“Muy desubicado”

“Tendrían que correrlo mañana mismo”

“Primero el 10-0 ¿Y ahora esto?”

“Una falta de respeto a la institución”

Hasta el momento Cruz Azul Femenil no ha emitido ningún tipo de comunicado de la situación por ninguno de los canales oficiales del club.

Es importante señalar que actualmente la Liga Femenil se encuentra en un breve parón debido a la Fecha FIFA y el conjunto celeste no tiene juego programado sino hasta el día 17 de octubre.

La situación actual de Cruz Azul Femenil

Luego de 10 jornadas disputadas en la Liga Femenil, La Máquina se encuentra en la posición número 6 del Grupo A con 15 puntos sumados, fuera de puestos de liguilla.

Hay que recordar que Raúl Gutiérrez llega a Cruz Azul en la Jornada 5 del Apertura 2025 tras el despido de Israel Del Real, DT que perdió por marcador de 10-0 ante América.