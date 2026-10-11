Verstappen gana el GP de Singapur, Antonelli podio y Checo Pérez cruza la meta

Max Verstappen puede presumir ahora que ha ganado en todos los circuitos que componen el calendario 2026 de la Fórmula 1 luego de, por primera ocasión, imponerse en el trazado de Marina Bay en un fin de semana donde él y Red Bull han sido imbatibles.

Sin la lluvia del sábado, la carrera en Singapur se volvió, como cada año, en un duelo de estrategia. Charles Leclerc intentó atacar al cuatro veces campeón del mundo en el arranque, pero sin éxito en lo que fue el único intento por arrebatar el liderato al Red Bull quien, a partir de ese momento construyó una ventaja constante sobre los coches de Maranello.

La situación solo se complicó un poco al final para el holandés a consecuencia del desgaste de los neumáticos, pero aún así logró controlar la situación. Charles Leclerc finalizó segundo.

La batalla por la tercera posición ofreció el mejor momento de la carrera. La batalla original entre Lewis Hamilton, quien se defendía del McLaren de Lando Norris ante la caída de ritmo de sus gomas blandas, se convirtió en una lucha de tres cuando Andrea Kimi Antonelli se unió a la fiesta.

El líder del campeonato aprovechó la contienda de los dos británicos para en un solo giro ganar dos posiciones y ascender al último escaño del podio. Un giro después Norris hizo lo propio sobre Hamilton para tomar la cuarta plaza de la carrera.

Pero el de Ferrari no tuvo una carrera tranquila en el final de la competencia. Oscar Piastri llevó al segundo McLaren a presionar al de Maranello hasta conseguir desplazarlo del quinto lugar.

El británico George Russell, quien arrancó desde el final de la parrilla, remontó hasta la novena posición, pero dado el podio de su compañero la diferencia en el campeonato siguió ampliándose.

¿Dónde finalizó Sergio Pérez el GP de Singapur 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez concluyó la carrera en Marina Bay en la posición 17, por delante de Valtteri Bottas.

Checo Pérez mantuvo detrás a Fernando Alonso en el inicio de la carrera, sin embargo, con las paradas de pits, el Aston Martin se escapó. El mexicano logró avanzar una posición más en la parte final con el abandono del Williams de Alex Albon

Los Cadillac fueron los últimos coches en concluir la carrera ante los abandonos del Aston de Lance Stroll, el Alpine de Franco Colapinto y el Audi de Gabriel Bortoleto.