Xavier Nueno, Premio Anagrama de Ensayo por 'La revuelta de copistas'

El ensayista Xavier Nueno (Barcelona, 1990) fue elegido ganador del 54.º Premio Anagrama de Ensayo por su libro La revuelta de los copistas, definido como “el gran relato sobre la privatización del saber y su conversión en mercancía”.

En este volumen, abundó el sello editorial en un comunicado, los protagonistas son copistas, estenógrafos, bibliotecarios, archiveros, programadores y técnicos de todo tipo, es decir, la fuerza de trabajo que durante siglos ha organizado y clasificado la información.

(Sin embargo, desde que esta tarea se convirtió en un negocio lucrativo, una industria voraz ha secuestrado todo ese saber acumulado y ha convertido la biblioteca en la maquinaria de monetización más rentable del presente", abundó la editorial.

Así que este volumen, “ofrece una visión original, incisiva y bienhumorada del desarrollo de la inteligencia artificial, que se aleja de las profecías apocalípticas lanzadas por los propios tecnoligarcas y sus consejos de administración”.

Nos recuerda que, en el centro de esta revolución, se encuentra algo tan antiguo como la biblioteca, y que, detrás de todas las cortinas de humo con las que buscan distraernos, hay una cuestión política sencilla: si la máquina se ha alimentado de nuestra memoria colectiva, los modelos de lenguaje que la sustentan deberían hacerse públicos. O, en otros términos, ¿qué queda del viejo sueño humanista del conocimiento universal?

Este año se postularon al concurso 340 originales procedentes de 24 países y el jurado estuvo integrado por escritores y ensayistas como Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols.

El ensayista Xavier Nueno fue elegido ganador del 54º Premio Anagrama de Ensayo por su libro 'La revuelta de los copistas'. Cortesía Anagrama

De acuerdo con Jordi Gracia, “Hay ensayos que empiezan con el estallido de un ímpetu que no se apaga y este magnífico ensayo de Xavier Nueno lo sabe: a medida que avanza, crecen la excitación y la intriga para acabar descubriendo el origen del simulacro de conocimiento de la IA, y de dónde viene todo este camelo gigantesco, al menos para las humanidades. Ah, y lo mejor será hacerle caso para que el conocimiento no pierda definitivamente el oremus”.

Mientras que Pau Luque asegura que “Nueno expone los límites de una ciencia basada solo en macrodatos, impugna el valor del algoritmo como forma de conocimiento y revela lo nefasto de haber convertido la estadística en fetiche. El valor de “La revuelta de los copistas” reside en su llamada de atención: con los últimos modelos de inteligencia artificial nos hemos precipitado al gritar: ‘¡Eureka!’”.

Por su parte, la ensayista Remedios Zafra explica que “Cuando las máquinas se apropian de bibliotecas y aprenden de ellas, no sólo está en juego la propiedad intelectual: también la dignidad del trabajo de quienes han hecho posible el conocimiento.

Este imprescindible ensayo rastrea historias silenciadas y juicios perdidos, y muestra por qué la automatización comienza mucho antes que la inteligencia artificial. Su lectura perturbará no solo a quienes hoy leen y escriben, sino también a quienes, queriendo hacerlo en la academia, no pueden, porque andan demasiado entretenidos persiguiendo índices de impacto”, abundó Zafra.

El Premio Anagrama de Ensayo está dotado con 10,000 euros y se convoca con carácter anual. Además, el sello detalló que La revuelta de los copistas estará disponible en México a partir de febrero de 2027.