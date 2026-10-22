Trabajadores exhiben desacuerdo en talleres del Museo del Palacio de Bellas Artes 

Un grupo de casi 20 trabajadores del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA) protestaron ayer en el Área de Murales del recinto de mármol para exigir que no se tomen decisiones unilaterales en cuanto al personal asignado en sus talleres de trabajo, dado que dicha área requiere de personal capacitado y que lleve a cabo las funciones asignadas.

Los inconformes señalaron que una delegación sindical ha tomado el control de esa decisión, es decir, “de quién acudirá a los talleres a hacer las labores y las funciones que nosotros hacemos. Entonces, eso no nos parece, porque no se nos está tomando en cuenta”, expresaron.

Conflictos con la delegación 27 del INBAL

Y añadieron: “No nos parece lo que está haciendo la delegación 27 del INBAL”, a lo que sumaron el hecho de que la dirección del museo, encabezada por Mauricio Maillé, debería aportar alguna solución al problema. “No toma partido ni da una solución a lo que se está pidiendo; ya lo platicamos con ellos, pero no nos dan una solución”, lamentaron.

Un grupo de casi 20 trabajadores del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA) protestaron ayer en el Área de Murales. Juan Carlos Talavera

Maillé advierte problema entre fracciones sindicales

Respecto a la protesta, realizada momentos antes de un recorrido por la exposición dedicada a Kati Horna, Mauricio Maillé dijo a Excélsior que el problema es entre fracciones sindicales. “Son decisiones sindicales y creo que hay que darles la libertad de manifestarse y respetar su protesta”.

¿No tendría que resolver el problema la dirección del museo? “Al ser el director del museo, no estoy fuera y, evidentemente, estoy pendiente de ello. Hay muchos sindicatos dentro del INBAL (que) tienen posturas contrarias y a mí me toca ponderar por un buen equilibrio entre todas estas posturas, sabiendo que hay derechos sindicales que los diversos sindicatos tienen que defender y luchar.

Aspectos de la museografía dedicada a la exposición de Kati Horna. Juan Carlos Talavera