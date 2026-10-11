La Compañía Antonio Gades reivindica la libertad de la mujer con Carmen en el Cervantino

GUANAJUATO, Gto.— “La danza tiene derecho a la eternidad”, afirma Eugenia Eiriz, directora de la Compañía Antonio Gades que ayer estrenó en México Carmen, de Antonio Gades (1936-2004) y Carlos Saura, dentro de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), la cual también se presentará en el Palacio de Bellas Artes, el 17 de octubre, a las 19:00 horas.

“Espero que les impacte esta obra, aunque siempre es una responsabilidad venir y pensar cómo sentirá este público, porque cuando vienes a América a hablar de danza y de música nos impresiona muchísimo, pero creo que es una obra que podrían recibir con muchísima fuerza”, comentó Eugenia Eiriz a Excélsior.

Está Carmen —que personifica la lucha de la mujer por su libertad frente a las convenciones sociales— está inspirada en la obra de Prosper Merimée, tiene argumento, coreografía y dirección Antonio Gades y Carlos Saura; escenografía de Saura y música de Gades, Solera Freire, Georges Bizet (Carmen), Manuel Penella (El gato montés) y José Ortega Heredia/Federico García Lorca (Verde que te quiero verde).

"Carmen" con la Compañía Antonio Gades se estrenó ayer en el Festival Internacional Cervantino. Foto: Cortesía Alberto Rodrigálvarez/ Compañía Antonio Gades.

¿Cómo describiría esta versión de Carmen?, se le pregunta a Eiriz, gestora cultural y custodia del legado de Antonio Gades.

“Carmen es una de las obras más reconocidas del mundo y una de las figuras más reconocidas (en la ópera), y hay pocos bailarines y coreógrafos que se hayan resistido a ofrecer su versión de esta mujer fascinante que para el mundo ha representado a España”.

“Esta Carmen viene de una elucubración francesa, de la visión de España de un francés y de una música de un francés. Pero cuando Gades y Saura recibieron este encargo pensaron que ellos tenían que devolverla a España, ponerla en su contexto y devolverla al pueblo que inspiró esta historia”, asegura.

¿Cómo devolver la obra España?

A través del flamenco, que es música creada por el pueblo, un pueblo humilde y muy oprimido que creó una forma de expresión que escapa de medirse con la música culta en el mismo escenario y eso es lo que veremos: una gran compañía de baile que exhibe una escuela dancística como es la de Gades”.

¿Cómo preservar la tradición del flamenco desde la época actual? “Nosotros tomamos el legado de Gades y lo hemos puesto en las manos de la siguiente generación. Queremos ser modernos, pero no podemos dejar de conocer nuestro origen. (El flamenco) habla de la forma que, a través de los siglos, se han expresado nuestros antepasados. ¿Hay algo más perfecto que eso?”, cuestiona.

Por último recuerda que Antonio Gades —que también creó Bodas de sangre (1974), El amor brujo y Fuenteovejuna (1994), alguna vez quiso hacer su versión de El Quijote “pero él decía que era muy mayor para unas cosas y muy joven para otras”, y dejó el proyecto de lado, concluye.