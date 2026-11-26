Después de más de una década sin presentarse en este escenario, uno de los espectáculos de danza más representativos de la Ciudad de México volverá a sorprender al público. Se trata de El Lago de los Cisnes, una producción que recuperará el encanto de las funciones al aire libre en el Bosque de Chapultepec, donde el entorno natural será parte de la experiencia.

La nueva temporada se llevará a cabo del 2 al 14 de febrero de 2027, en la isleta del lago de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. En esta ocasión, las bailarinas Greta Elizondo e Ivana Bueno encabezarán las presentaciones, cuyos boletos tendrán precios que van desde los 395 pesos.

El regreso de esta puesta en escena representa una oportunidad para disfrutar nuevamente de un clásico del ballet en uno de los espacios más conocidos de la capital mexicana.

El Lago de los Cisnes regresará al Bosque de Chapultepec en febrero de 2027, con funciones al aire libre después de 11 años de ausencia. Foto: lagodeloscisnes.mx.

¿Qué historia contará El Lago de los Cisnes en Chapultepec?

La producción estará a cargo del coreógrafo y director artístico Dariusz Blajer, quien llevará al escenario la historia de Odette y Odile, dos personajes fundamentales de esta obra: el cisne blanco y el cisne negro.

La presentación estará acompañada por la música del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, cuyas piezas forman parte de los momentos más reconocidos de este clásico de la danza.

Sin embargo, el espectáculo no comenzará directamente con esta historia. Antes, el público podrá presenciar una propuesta contemporánea de Bolero, de Maurice Ravel, interpretada por la compañía A poc A poc.

Uno de los elementos particulares de esta presentación será el uso de una grabación histórica de 1930, dirigida por el propio Ravel, para acompañar la coreografía.

De esta manera, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar dos propuestas dancísticas distintas durante una misma noche, en un escenario natural que ha distinguido a este espectáculo a lo largo de los años.

¿Cuándo se presentarán Greta Elizondo e Ivana Bueno?

La temporada contempla un total de 12 funciones. Las presentaciones estarán distribuidas entre las dos bailarinas principales, por lo que quienes tengan interés en ver a alguna de ellas deberán considerar el calendario anunciado.

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Ivana Bueno: 2, 4, 6, 10 y 12 de febrero.

Greta Elizondo: 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14 de febrero.

La última función se realizará el 14 de febrero, una fecha que coincide con el Día del Amor y la Amistad y que convierte al espectáculo en una alternativa para quienes buscan una actividad diferente en la Ciudad de México.

Greta Elizondo e Ivana Bueno protagonizarán la nueva temporada de este clásico del ballet en la isleta del lago de Chapultepec. Foto: lagodeloscisnes.mx.

¿Cuánto cuestan los boletos para El Lago de los Cisnes?

Los accesos estarán disponibles en seis categorías, con diferentes ubicaciones y precios. La opción más económica tendrá un costo de 395 pesos, mientras que las localidades de mayor precio alcanzarán los 2 mil 250 pesos.

Esta es la lista de precios anunciados:

Bronce: 395 pesos.

Plata: 995 pesos.

Oro: mil 495 y mil 595 pesos.

Platino: mil 980 pesos.

Zafiro: 2 mil 150 pesos.

Diamante: 2 mil 250 pesos.

Localidad para personas con discapacidad: 995 pesos.

Los boletos se pueden adquirir mediante el sitio oficial del espectáculo: lagodeloscisnes.mx.

Los boletos para disfrutar de El Lago de los Cisnes tendrán precios desde 395 pesos y estarán disponibles en distintas localidades.

¿Qué debes tomar en cuenta si asistirás al espectáculo?

Debido a que las funciones se desarrollarán al aire libre, es importante considerar las condiciones del clima durante febrero. Por ello, se recomienda acudir con ropa abrigadora, especialmente para las presentaciones nocturnas.

También es conveniente utilizar zapatos cómodos, pues será necesario caminar por los accesos que conducen hasta la isleta del lago.

Con su regreso después de 11 años, El Lago de los Cisnes recuperará uno de los escenarios más especiales de Chapultepec y ofrecerá una experiencia que combina ballet, música clásica y naturaleza en plena Ciudad de México.