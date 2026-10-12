El Auditorio Nacional se rindió a los pies de ‘El lago de los cisnes’ en una noche inolvidable

La magia del ballet clásico con El lago de los cisnes tomó el Auditorio Nacional la noche del sábado 10 de octubre de 2026. Alrededor de las 20:30 horas, las luces comenzaron a apagarse y la expectativa se apoderó de los asistentes, quienes se preparaban para reencontrarse con una de las historias de amor más emblemáticas de la danza.

Asi fue la presentación de ‘El lago de los cisnes’ en el Auditorio Nacional

Con la música en vivo de Piotr Ilich Tchaikovsky y más de 70 bailarines en escena, El lago de los cisnes convirtió el recinto en un escenario de romance, engaño y tragedia. La presentación de la Compañía Nacional de Danza (CND), estuvo bajo la dirección artística de Erick Rodríguez, quien reunió a espectadores de distintas generaciones.

El lago de los cisnes renovó su vigencia con una propuesta que profundiza en las emociones de sus protagonistas sin abandonar la tradición del ballet clásico. Crédito José Alberto Flores

Aunque la mayoría eran adultos, también se encontraban algunos adolescentes y unos cuantos niños que se acercaron a descubrir el universo del ballet. Había quienes seguramente conocían de memoria la historia y quienes, por primera vez, se dejaban envolver por la delicadeza de los movimientos y la fuerza de una orquesta en vivo.

La producción reunió alrededor de 80 músicos de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección del director invitado Gavriel Heine. La música no fue un simple acompañamiento: marcó el pulso de los bailarines, sostuvo los momentos de tensión y envolvió los pasajes más íntimos de la historia.

Así fue la nueva versión de ‘El lago de los cisnes’ de la Compañía Nacional de Danza

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentó esta nueva versión del clásico, con coreografía de Cuauhtémoc Nájera, inspirada en las creaciones de Marius Petipa y Lev Ivanov.

El Auditorio Nacional se transformó en el escenario de una historia inolvidable gracias a la Compañía Nacional de Danza y la música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Crédito José Alberto Flores

La propuesta conserva la esencia de la obra original, pero introduce matices que profundizan en las emociones y contradicciones de sus protagonistas. Los primeros momentos transcurrieron entre la celebración del cumpleaños del príncipe Sigfrido, sus amigos, el bufón y las jóvenes que forman parte de la corte.

El ritmo pausado permitió reconocer a los personajes y comprender el conflicto que mueve al príncipe: la presión de su madre para elegir esposa, justo cuando él parece buscar algo más que un matrimonio arreglado.

La atmósfera cambió cuando la historia condujo a Sigfrido hasta el lago, donde encontró a Odette, una joven condenada por el hechicero Von Rothbart a vivir convertida en cisne durante el día.

Ahí, entre movimientos delicados y desplazamientos que evocaban el vuelo de las aves, la historia encontró uno de sus momentos más conmovedores.

La música de Tchaikovsky envolvió cada escena de El lago de los cisnes durante una función que culminó con aplausos de pie para bailarines y músicos. Crédito José Alberto Flores

Mayuko Nihei y Alejandro Hidalgo conquistan el escenario como Odette y Sigfrido

Interpretada por Mayuko Nihei, Odette parecía dibujar la silueta de un cisne con cada extensión de los brazos, cada inclinación de la cabeza y cada movimiento de su torso. La precisión de la bailarina y la fragilidad que transmitía su personaje hicieron que la transformación entre mujer y ave pareciera cobrar vida frente a los espectadores.

Mayuko Nihei y Alejandro Hidalgo cautivaron al público con sus interpretaciones de Odette y Sigfrido Crédito José Alberto Flores

A su lado, Alejandro Hidalgo dio vida a Sigfrido con una interpretación que mantuvo la atención del público. La química entre ambos bailarines se hizo especialmente evidente durante el encuentro nocturno en el lago, cuando los enamorados expresan sus sentimientos rodeados por el cuerpo de baile.

La escena, acompañada por la partitura de Tchaikovsky, se convirtió en uno de los pasajes más emotivos de la velada.

El desenlace trágico de ‘El lago de los cisnes’ que conmovió al Auditorio Nacional

La historia dio un giro cuando apareció Odile, el reflejo oscuro de Odette, también interpretada por Nihei. El engaño de Von Rothbart condujo al príncipe a traicionar involuntariamente su promesa de fidelidad, mientras la música y los movimientos escénicos acentuaban la tensión que anticipaba el desenlace.

Los movimientos de Mayuko Nihei dieron vida a la elegancia de Odette y la intensidad de Odile de una manera espectacular. Crédito José Alberto Flores

En esta versión, Sigfrido decide enfrentarse al hechicero y lo mata con su ballesta, convencido de que así podrá liberar a su amada. Sin embargo, la victoria no trae la salvación esperada: el hechizo no se rompe y los cisnes mueren.

Odette termina sus días en brazos del príncipe, en una escena que sustituye el triunfo romántico por una despedida devastadora.

La tragedia contrastó con la belleza visual de la puesta en escena y dejó en el aire la fuerza de una historia que, casi 150 años después de su estreno original, continúa provocando emociones.

La nueva versión del clásico conquistó al público con una producción que reunió danza, música en directo y un desenlace inesperado en el escenario del Auditorio Nacional. Crédito José Alberto Flores

Cuando terminó la representación, los aplausos llenaron el Auditorio Nacional. Los bailarines y músicos recibieron una ovación de pie que reconoció el trabajo colectivo detrás de una producción monumental, capaz de reunir la precisión técnica del ballet, la expresividad teatral y la potencia de una interpretación musical en vivo.

Estrenado en Moscú en 1877, ‘El lago de los cisnes’ encontró su consagración con la versión de Petipa e Ivanov en 1895. Desde entonces, la obra ha atravesado generaciones y escenarios sin perder su capacidad de conmover. Y la noche del sábado, la Compañía Nacional de Danza lo volvió a demostrar.