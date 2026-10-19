La historiadora Gisela von Wobeser ingresó a la American Academy of Arts and Sciences

La escritora e historiadora mexicana Gisela von Wobeser Hoepfner, especialista en historia de la Nueva España y en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ingresó a la American Academy of Arts and Sciences, en Cambridge, Massachusetts, como miembro honorario internacional en la especialidad de Historia.

Autora de libros como Sor Juana ante la muerte y Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España, expresó a Excélsior, su alegría por la distinción que reconoce su trayectoria dedicada al conocimiento del pasado de México y que proyecta internacionalmente su contribución a la investigación histórica, aunque reconoce que su obra académica nunca ha buscado un premio.

Nunca he trabajado para ganar reconocimientos, pero si éstos vienen a causa de mi trabajo, lógicamente me da muchísimo gusto. Creo que es un gran orgullo para mí, para mi familia, para mi universidad y, de alguna manera, para el país también. Creo que entrar en esta academia que tiene este espíritu de universalidad, de interconectividad entre diferentes disciplinas y artes, que fomenta la democracia, la interacción, sí es un gran orgullo para mí”, expresó.

La investigadora Gisela von Wobeser ingresó a la American Academy of Arts and Sciences Cortesía Eneas Aguirre

¿Buscará aportar algún conocimiento a esta academia?, se le preguntó. “Imagino que no sólo me eligieron por mi trabajo, sino también por la importancia histórica, política y de actualidad que tiene México en el mundo. Lo que puedo aportar es mi campo: la investigación histórica.

Sor Juana Inés de la Cruz: literatura, independencia económica y su tiempo

La académica, que ingresó a la dicha academia el pasado 10 de octubre, también habló sobre Sor Juana. “Pienso que Sor Juana nunca ha dejado de tener importancia. Todo el mundo la conoce y sabe de ella, pero pocos han leído su literatura, porque es algo difícil acercarse a ella, porque uno tiene que conocer un poco la literatura de la época; no es tan fácil acceder a esta literatura.

Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, de Juan Miranda, que se exhibe en el Colegio de San Ildefonso. Juan Carlos Talavera

Sin embargo, como mujer abrió brecha. Por ejemplo, ella fue la primera mujer mexicana que vivió de su literatura. En la Nueva España había muchas mujeres que hacían poesía, que escribieron ensayo y autobiografías, pero no vivían de su literatura. Por ejemplo, en el convento donde estuvo Sor Juana, las monjas tenían que mantenerse a ellas mismas, como sigue sucediendo”, expuso.

Y agregó: “Entonces, las mujeres que no tenían subsidios de sus familias hacían galletas, remendaban cosas, hacían bordados y de eso se mantenían. Pero Sor Juana se mantuvo de hacer su literatura. Ella hizo muchos poemas para la corte, hizo poemas para festejar los cumpleaños de los reyes de España, de personajes de la corte y le pagaban por esos trabajos”.

Pero lo que poco se sabe, dijo, “es que ella realmente llegó a acumular una riqueza bastante considerable al final de su vida, hecha con su dinero y tal vez con inversiones que ella hacía del capital del dinero que tenía”.

La investigadora Gisela von Wobeser ingresó a la American Academy of Arts and Sciences. Cortesía Eneas Aguirre

Patrimonio novohispano e inteligencia artificial

Además, pidió que se contextualice a Sor Juana como una mujer de su tiempo.

A veces hemos tratado de creer que ella fue una mujer casi del siglo XX, pero no fue así. Ella fue una creyente que aceptó hacerse monja, una monja mundana que, a pesar de que no volvió a poner un pie fuera del convento, estaba relacionada con el mundo literario de su tiempo a través de cartas, del envío de publicaciones y de encuentros personales en los locutorios del convento, lo que es muy interesante”.

¿Por dónde aproximarnos a la obra de Sor Juana? “Lo más fácil de entender son sus poemas sobre la vida diaria. Por ejemplo, a ella le interesó mucho el tema del amor entre los dos sexos. Eso fue uno de sus temas más tratados. Entonces, ella en varios poemas habla de la pasión que se despierta en el enamoramiento de hombres y mujeres.

Pienso que a ella le inquietaba cómo esa pasión puede ser tan grande que, de alguna manera, muchas veces nos hace perder la cabeza. Y ese tema le interesaba a ella y, quizás, es lo más conocido como el poema “Hombres necios que acusáis”, que es una crítica a la relación entre hombres y mujeres”, explicó.

Reproducir Investigadora Emérita Dra. Gisela Van Wobeser Hoepfner

Otro de los temas que le ha interesado investigar a la especialista es la pintura mural novohispana, en especial los murales del convento agustino de Malinalco, de los cuales destaca la importancia de su conservación y preservación.

Mire, yo creo que todo legado novohispano es parte de nuestra cultura. Ahí realmente radican nuestros orígenes. A veces pensamos que nuestros orígenes radican sólo en el mundo indígena. Una parte sí, pero también en parte España, expuso.

Por último, abordó el tema de la inteligencia artificial en la historia. “Considero que la IA es una herramienta que, bien utilizada, puede ser útil; aunque mal utilizada puede ser nefasta. Yo no creo que la IA por sí sola pueda escribir un buen libro, sólo es una herramienta que a un buen historiador le puede ayudar a mejorar su libro”, advirtió.