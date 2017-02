México ofrece respeto, pero exige lo mismo a cambio: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante productores agropecuarios, el Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que durante las próximas negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se mantendrá firme frente a Estados Unidos y Canadá en defensa de la soberanía y los intereses de México.

Quiero dejar muy en claro ante ustedes y que no haya duda, es para el Presidente de la República, para mí, es un privilegio, no sólo porque me lo mándate la constitución sino en absoluta convicción defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses de todo México, en ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición".