Invitados y apuntados saturan hoteles por los XV años de Rubí

CIUDAD DE MÉXICO.

Todos los hoteles ubicados en las cercanías de la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, alcanzaron su nivel máximo de ocupación y a horas de que se celebren los XV años de Rubí, estos ya se encuentran saturados por los invitados.

Los XV años son el 26 de diciembre.

En los hoteles se la zona se constató que las reservaciones se encuentran agotadas en su totalidad.

Dueños y trabajadores compartieron su experiencia al recibir peticiones al por mayor para encontrar alojamiento y así poder asistir a la fiesta más esperada del año.

Ya no tenemos cupo, lo veía en redes y no me creía que fuera cierto la cantidad de gente que pensaba venir. Incluso grupos de personas preguntaron si pueden instalarse afuera del hotel en casas de campaña”, expresó uno de los hoteleros encuestados por el periódico ABC.