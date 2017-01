Evacuan aeropuerto Fort Lauderdale por tiroteo

MIAMI.

El aeropuerto Fort Lauderdale, Florida, fue desalojado luego de que se reportaran disparos en el interior. Medios locales hablan de varios heridos, incluso de un muerto, y según dichas informaciones el sospechoso se encuentra detenido, los datos no ha sido confirmados por las autoridades.

LATEST: https://t.co/07HLum9gBK - 9 people injured in shooting at Fort Lauderdale–Hollywood International Airport - Shooter in custody pic.twitter.com/CkHqksJJLg

Imágenes de televisión muestran el desalojo de personas en la pista del aeropuerto y la presencia de la policía. Al parecer el tiroteo se produjo entre las terminales 1 y 2, en un área destinada a los taxis.

A través de Twitter, el aeropuerto informó que el incidente ocurrió en la zona de recepción de equipaje.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area.

— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de enero de 2017