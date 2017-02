'La realidad de EU supera a 'Desierto'': Jonás Cuarón

LOS ÁNGELES.

La película Desierto, sobre un grupo de inmigrantes sin documentos que cruza hacia Estados Unidos, ha sido superada en su realidad por el nuevo entorno que se vive en ese país, afirmó hoy su director Jonás Cuarón.

Solo quería hacer una historia de acción que no tuviera descanso, y exponer el racismo y la xenofobia en la frontera de México y Estados Unidos”, explicó Cuarón en entrevista.

La cinta mexicana es un thriller sobre un grupo de inmigrantes que cruza la frontera hacia Estados Unidos y es perseguido en el desierto por un “vigilante civil” armado.

Cuarón fue entrevistado con motivo del lanzamiento en Estados Unidos del DVD de la cinta Desierto, previsto para el 7 de febrero. El largometraje es protagonizado por el mexicano Gael García Bernal y el estadunidense Jeffrey Dean Morgan.

El cineasta resaltó que en su exhibición en México, a la película le fue bastante bien, mientras en Estados Unidos generó un diálogo interesante. Además, ganó el Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI) en el Festival de Cine Internacional de Toronto.

Ahora la emoción sigue al salir a la venta en DVD, por lo que espero que el público que no la vio en salas de cine la pueda ver en la pantalla chica”, apuntó.

Cuando la escribí hace 10 años me interesaba exponer esa realidad, que por desgracia hoy en día es casi imposible no tener ese diálogo”, anotó.

Lo que me ha gustado es que la cinta genera en la gente que la ve un discurso sobre el tema y eso era lo que quería que fuera una película y una experiencia visceral, y que al acabar el público se hubiera conectado con un discurso temático, y siento que se logró”, explicó.

Manifestó que en la cinta “hay un antiinmigrante obsesivo, pero es paradójico que ahora uno idéntico o hasta peor está en el sitio más importante de la Casa Blanca y eso es aterrador”.

Para ser honesto hubiera preferido que saliera la película solo como una película de acción y que la gente la criticara de ser fantasiosa, lo triste es que ahora hasta seguramente me quedé corto”, opinó.

Cuarón agradeció que en el proceso de la gestación de la película recibió grandes aportaciones de su padre Alfonso Cuarón, de su tío Carlos, de Alejandro González Iñárritu, de Guillermo del Toro y Amat Escalante.

A todos les agradezco tantos consejos que me hicieron crecer y fortalecer la historia, aunque también hubo quien me criticó que usara a un perro. Me tardé dos años en conseguirlo y este fue clave y un personaje aterrador para la historia”, relató el cineasta.