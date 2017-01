Rodrigo Prieto, entre gánsters y Martin Scorsese

CIUDAD DE MÉXICO.

El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto volverá a trabajar con Martin Scorsese en junio próximo cuando se ponga detrás de la lente de The Irishman, cinta que contará con las actuaciones de Robert De Niro, Joe Pesci y Harvey Keitel, dos de los actores que protagonizaron en la década de los 70 las primeras películas de Marty, como suele conocerse al realizador neoyorquino. A ellos se sumará el ganador del Oscar, Al Pacino, así como Bobby Cannavale.

¡Estoy muy entusiasmado de trabajar en este proyecto y más con este gran elenco! Recuerdo que una vez me tocó filmar una especie de comercial en el que salía De Niro y me acuerdo se un momento en el que yo estaba iluminando a De Niro y a su lado estaba Scorsese. No pude evitar decirles que para mí era increíble poder trabajar con ellos y ahora hacerlo en un largometraje lo hace muy especial”, expresó vía telefónica desde Taipei, Rodrigo Prieto.