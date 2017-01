Andrew Garfield festejó su 'cumple' drogado en Disneyland

CIUDAD DE MÉXICO.

El cumpleaños 29 del actor Andrew Garfield, de actualmente 33, fue literalmente alucinante y es que el otrora Spider-Man confesó que lo celebró drogado en Disneyland, en compañía de amigos y de su ex pareja, la también actriz Emma Stone.

El histrión californiano, quien festejó aquel onomástico del 20 de agostode 2012, compartió la memorable anécdota, al lado de la también famosa pelirroja, que fuera su pareja dentro y fuera de la pantalla grande.

"Yo estaba con ocho de mis amigos más cercanos, vinieron a L.A. para sorprenderme... Fuimos a Disneyland y comimos 'brownies' de mariguana. Era literalmente el cielo", afirmó.

Andrew Garfield and Emma Stone (Emma Stoned for the day) at Disneyland. pic.twitter.com/5P4Y890ToQ

— ㅤㅤㅤ (@battIeborns) 4 de enero de 2017