Lea Michele, de 'Glee', recibe desnuda el 2017

La actriz y cantante neoyorquina de 30 años, Lea Michele, famosa por su aparición en la serie Glee, se despidió del Año Viejo y también de todas sus prendas en la primera candente imagen de Año Nuevo en su cuenta de Instagram.

La artista de la serie Scream Queens se mostró al natural y sin complejos en una fotografía totalmente desnuda, tan sólo con un emoji de laures que cubría su trasero.

“Amándote hasta ahora 2017”, escribió junto a la instantánea donde aparece sentada a la orilla de una barda viendo el paisaje.

Apenas hace unos meses, la estadunidense confesó no sentirse "perfecta", aunque creía encontrarse en su mejor forma física, pues su cuerpo estaba más fuerte que nunca.

"En este momento, me siento físicamente en mi mejor forma y emocionalmente en mi mejor lugar.

"No soy perfecta. No estoy tratando de representarme a mi misma como una chica perfecta, pero me amo a mí misma, con defectos y todo. Cada uno tiene sus cosas, y yo tengo mi propia lista de ellas", advirtió.

Incluso en aquella ocasión se atrevió a posar completamente desnuda para la versión inglesa de la revista Women’s Health en su edición anual de desnudos de celebridades llamado The naked issue.

