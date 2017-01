Lista la Constitución de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México finalizó la votación de los artículos transitorios de la Constitución de la Ciudad de México, a las 12 con 25 minutos de este martes, con lo que quedó lista la redacción final tanto de los 71 artículos de la Carta Magna como de los 39 transitorios, sin embargo, quedó pendiente la revisión final del texto por parte de la Conferencia de Armonización y la aprobación por el pleno.

A pesar de que aún falta ese último paso para finalizar la Constitución este martes 31 de enero, fecha establecida en la reforma política, momentos después de las 12:30 de la madrugada, los constituyentes iniciaron una serie de agradecimientos a sus colegas y de reflexiones finales.

Compañeros constituyentes, estamos haciendo historia” dijo la líder de la bancada del PRD, Dolores Padierna, quien expresó “aquí se demuestra que las diferencias ideológicas, cuando hay un bien superior, es posible subsanarlas, aquí prevaleció la voluntad política, hubo reflexión, hubo acuerdos, ésta constitución llega a amplio consenso”.

Pero apenas 24 horas antes, esos mismos constituyentes, se habían enfrascado en un intenso debate generado por la iniciativa del PAN, de incluir en el artículo 24 el concepto ‘derecho a la vida’, que encendió todas las alarmas de los constituyentes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

La constituyente, Olga Sánchez, sintetizó en una frase la razón del rechazo a la propuesta: “cuando se ha establecido el derecho a la vida en diversas constituciones de las entidades federativas, ha tenido consecuencias en la penalización de algunas de las mujeres cuando interrumpen su embarazo”. Y la iniciativa del PAN se rechazó.

Pero en la madrugada de este martes, ante la emoción de haber finalizado la revisión de todos los artículos de la Constitución, el líder de la bancada de Morena, Bernardo Bátiz, aseguró haber encontrado camaradería entre los constituyentes porque “la camaradería se encuentra en la escuela y en las batallas: hemos dado una batalla, nos encontramos en una lucha política y hemos encontrado camaradería”.

Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, se llevó una ovación de pie por parte de los constituyentes, cuando el líder de la bancada panista, Santiago Creel reconoció su labor al frente del constituyente.

Quiero expresar un agradecimiento especial a los integrantes de la Mesa Directiva…única por los retos que emprendió, por su composición en materia de género –4 mujeres y dos hombres- y en especial a usted señor presidente, Alejandro Encinas” dijo Creel.

Apenas había terminado de decir esas palabras, cuando surgió un nutrido aplauso a Encinas, que desde su lugar en la Mesa Directiva en el salón de plenos de la Casona de Xicoténcatl, lo agradeció.

Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y constituyente, también se llevó un aplauso de los constituyentes, cuando Cecilia Soto, del PRD expresó que “con su enorme experiencia de 21 años en la Suprema Corte enriqueció esta Asamblea Constituyente, no solamente porque sabe, sino porque se comprometió con muchísimas causas”.

En tanto que Gabriela Rodríguez, de Morena, recordó que la Asamblea Constituyente de la ciudad de México, es la primera en el país que garantiza la paridad de género, pues estuvo integrada por 49 mujeres y 51 hombres.

Esperamos que esa igualdad de género se convierta en igualdad social para los ciudadanos de esta ciudad” expuso.

En el texto final de la Constitución de la Ciudad de México, quedaron plasmados la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, así como el derecho a la alimentación, a la vivienda, los derechos de los grupos indígenas, de los ciudadanos afrodescendientes, el derecho a la muerte digna, el matrimonio civil igualitario, así como la revocación del mandato.

Aunque la revocación de mandato se plasmó con una serie de limitantes: sólo se podrá llevar a cabo la votación para definir si se revoca o no el mandato al jefe de Gobierno si lo pide el 10 por ciento de los citadinos en las listas nominales, y se llevará a cabo si al momento de la votación, 40 por ciento de los electores lo exigen.

También quedaron fuera algunos temas medulares del proyecto de Constitución: el proyecto planteaba la existencia de un Tribunal Constitucional, autónomo en donde los ciudadanos pudieran reclamar cuando no se respeten los derechos plasmados en la Constitución, sin embargo, en el texto final quedó una Sala Constitucional, que dependerá del Tribunal Superior de Justicia del DF.

La iniciativa de reducir la edad para votar a los 16 años, fue eliminada, así como el derecho a la vida digna, que no alcanzó el consenso, y también quedó fuera del texto la pensión a los no asalariados, que incluye tanto a vendedores ambulantes, como artesanos, y una amplia gama de trabajadores de ONG’s que no cuentan con ninguna clase de seguridad social.

También ayer en la madrugada los constituyentes aprobaron el preámbulo de la Constitución, tras un intenso debate entre las bancadas del PRD, PAN y Morena, al final aprobaron el texto que establece que la Constitución de la Ciudad de México, "es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión” y que fue de la autoría de Porfirio Muñoz Ledo, quien se dio a la ardua tarea de consensarlo con todas las bancadas presentes en el Constituyente.

mca