CIUDAD DE MÉXICO.

Veintiocho días después de la final de vuelta, de aquel Apertura 2016, Tigres y América vuelven a verse en el estadio Universitario. Si bien no está en juego el título, sí los antecedentes que favorecieron a los felinos en un partido llevado hasta la definición por penales.

De los que jugaron aquella vez hay varios ausentes, contando ambos equipos, con mayoría para las Águilas. Moisés Muñoz y Rubens Sambueza, entonces portero y mediocampista capitán del equipo, tomaron rumbo hacia Chiapas y Toluca, respectivamente, después de esa noche. Y se fueron también suplentes como el guardameta Hugo González, quien llegó al Monterrey, Ventura Alvarado y Osvaldo Martínez, con destino en Santos Laguna.

Pero no creo que nos debamos preocupar tanto”, argumenta el argentino Ricardo La Volpe, técnico del cuadro americanista. “Vamos a una cancha que es difícil, seguro. Me hubiera preocupado en la final si Tigres me superara, mas las causas que hubo, fueron diferentes. Estoy en una etapa en la que mis equipos no ganan en penales, pero ¿qué quieren que haga? Eso no depende de uno”.