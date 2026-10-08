Forza Horizon 6 llega a PS5: Fecha de estreno oficial en PlayStation y detalles del juego

Lo único que faltaba era la fecha de estreno y este jueves Sony lo ha hecho oficial a través de su cuenta de X dedicada a PlayStation. Ahora, los usuarios de la PS5, quienes llevan esperando la aclamada franquicia de conducción de Xbox, Forza Horizon 6, ya tienen día para ser jugado en la consola japonesa.

Forza Horizon 6, el juego de conducción de mundo abierto desarrollado por Playground Games, es uno de los lanzamientos más esperados para PlayStation 5 y forma parte de la estrategia de Xbox de hacer que sus exclusivos lleguen a otras consolas como ha sido el caso de Halo, esto como parte de la estrategia de diversificar las ganancias de la compañía.

¿Cuándo llegará Forza Horizon 6 a PS5 en México?

La fecha marcada en el calendario para el desembarco del título en la plataforma de Sony será el 26 de enero de 2027 a nivel mundial, incluido México.

En la nueva entrega de Forza Horizon toda la acción se desarrollará en Japón, esto luego de que la entrega previa tuvo como escenario México.

Lo que los jugadores podrán encontrar en Forza Horizon 6 para PS5

El juego promete ser la entrega más ambiciosa de la saga, destacando por un fuerte tributo a la cultura automovilística japonesa.

Garaje masivo: Más de 550 vehículos del mundo real disponibles en el lanzamiento, con sonidos de motor de nueva generación y ediciones especiales con modificaciones extremas.

Más de disponibles en el lanzamiento, con sonidos de motor de nueva generación y ediciones especiales con modificaciones extremas. Cultura JDM y carreras Touge: Batallas nocturnas en tramos montañosos, circuitos clásicos y la posibilidad de desbloquear la exclusiva Legend Island .

Batallas nocturnas en tramos montañosos, circuitos clásicos y la posibilidad de desbloquear la exclusiva . Personalización avanzada: Opción de pintar ventanas, instalar alerones con la nueva aerodinámica de Forza, kits de carrocería y la posibilidad de usar llantas distintas en el eje delantero y trasero.

Opción de pintar ventanas, instalar alerones con la nueva aerodinámica de Forza, kits de carrocería y la posibilidad de usar llantas distintas en el eje delantero y trasero. El espacio "The Estate": Un valle montañoso editable donde los usuarios podrán construir sus propios entornos, además de comprar casas con garajes personalizables.

Un valle montañoso editable donde los usuarios podrán construir sus propios entornos, además de comprar casas con garajes personalizables. Modos multijugador y accesibilidad: El regreso de formatos populares como The Eliminator y Hide & Seek, junto con campeonatos Spec Racing, Car Meets y funciones de conducción asistida y radar de proximidad.

Forza Horizon 6 podrá jugarse multiplataformas

Los jugadores de Forza Horizon 6 podrán encontrarse con otros jugadores de otra plataforma en las carreras en línea. Es decir, aquellos que estén jugando en Xbox podrían tener duelos contra usuarios de PlayStation así como aquellos que estén en computadoras.