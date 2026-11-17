Lupita TikTok volvió a generar polémica en redes sociales después de que se viralizara un video en el que aparece junto a un seguidor, quien presuntamente habría pagado 50 pesos para obtener un saludo de la influencer. La grabación provocó críticas por la actitud que mostró durante el encuentro.

En las imágenes, de aproximadamente nueve segundos, se observa a la creadora de contenido regiomontana acompañada de un joven que intenta grabar un momento con ella. Sin embargo, mientras él sonríe frente a la cámara, Lupita mantiene una expresión seria y dirige la mirada hacia otros puntos del lugar.

El video comenzó a circular y fue acompañado de publicaciones que aseguran que la influencer habría cobrado por la interacción, aunque las imágenes no muestran ningún intercambio de dinero ni permiten confirmar que existiera un acuerdo económico entre ambos.

¿Qué pasó con Lupita TikTok y el fan que supuestamente pagó 50 pesos?

La grabación muestra a un joven vestido con una sudadera azul y una gorra negra, quien se coloca junto a Lupita TikTok y pasa uno de sus brazos por detrás de los hombros de la creadora de contenido.

Mientras el seguidor sonríe y hace una señal con los dedos frente a la cámara, la influencer sostiene un teléfono celular y un bolso. Durante los segundos siguientes, mira hacia distintos puntos del establecimiento, donde se observan varias prendas de ropa.

Sin embargo, el fragmento no permite conocer qué ocurrió antes del encuentro, si la influencer aceptó previamente la grabación o si existió alguna situación que explicara su comportamiento.

A pesar de ello, las publicaciones que acompañaron las imágenes aseguraron que el joven habría pagado 50 pesos por el saludo, una versión que todavía no ha podido corroborarse.

¿Lupita TikTok cobra por tomarse fotografías con sus seguidores?

El mánager señaló que la creadora de contenido llegaba a cobrar entre 20 y 50 pesos por tomarse fotografías con sus seguidores.

También explicó que, cuando acudía acompañada por él a determinados eventos, no necesitaba solicitar dinero por las imágenes porque recibía un pago por su participación.

"No tiene que pedir dinero por las fotos cuando anda conmigo, porque ya sabe que va a recibir su lanita", declaró Flores.

Lupita TikTok ya había recibido críticas por su trato hacia otros fans

Esta no es la primera ocasión en que una interacción de Lupita TikTok con sus seguidores provoca comentarios negativos en redes sociales. En marzo de 2026, la influencer protagonizó una situación similar cuando un joven se le acercó para solicitarle una fotografía mientras realizaba algunas compras.

Aunque accedió a tomarse la imagen, le pidió que lo hiciera rápidamente porque tenía prisa, una respuesta que algunos internautas consideraron descortés.

El momento fue difundido en TikTok y posteriormente retomado en otras plataformas, donde surgieron opiniones divididas entre quienes cuestionaron su actitud y quienes defendieron su derecho a establecer límites durante sus actividades personales.

Meses después, en octubre, volvió a recibir críticas cuando una seguidora le solicitó grabar un saludo para tres personas llamadas Joselyn, Jair y Victoria. Al escuchar la petición, Lupita consideró que eran demasiados nombres y finalmente aceptó enviar un mensaje únicamente a Joselyn.

El episodio también generó diferentes interpretaciones, pues algunos usuarios reprocharon su respuesta, mientras que otros consideraron que pudo haber tenido dificultades para recordar los nombres.

Ahora, el nuevo video ha reavivado la conversación sobre la relación de Lupita TikTok con sus seguidores y los posibles cobros por fotografías y saludos.