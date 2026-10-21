San Lázaro endurece acceso tras trifulca entre PRI y MC

La trifulca entre el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, obligó a la Cámara de Diputados a endurecer sus controles de seguridad: ahora revisará a legisladores, acompañantes y vehículos, mientras que las personas ajenas al Congreso identificadas como participantes en los hechos no podrán ingresar al recinto.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, anunció que se verificará quiénes entran a San Lázaro, a qué hora y con quién, además de comprobar si las personas que acompañan a los diputados son asesores acreditados o integrantes de sus ayudantías.

La decisión busca cerrar los vacíos en los filtros de acceso, pues hasta ahora los legisladores podían ingresar en sus vehículos mediante una tarjeta, sin que necesariamente se identifique a todos sus ocupantes, precisó.

No vamos a escatimar en todas las medidas que se deban de tomar para que actos como los que se dieron el día de ayer (martes), que son lamentables, no vuelvan a suceder”, advirtió.

Bolaños-Cacho también justificó el reforzamiento de los filtros ante el riesgo de que ingresen personas armadas, aunque reconoció que no tiene conocimiento de algún incidente de ese tipo en la Cámara.

“Por eso ahora se ha solicitado a Resguardo y a Seguridad saber exactamente quiénes entran, a qué hora y con quiénes entran y, sobre todo, vigilar quiénes son asesores y quiénes son ayudantía, porque no podemos permitir que haya gente armada dentro del recinto parlamentario”, afirmó.

Respecto a las sanciones que podrían imponerse a Carlos Gutiérrez Mancilla, quien presuntamente encabezó la confrontación contra Álvarez Maynez con botellas de agua sucia, y con gritos de “asesinos” por el conflicto del agua en Jalisco, Bolaños-Cacho precisó que éstas se determinarán conforme al Código de Ética en San Lázaro.

Estas sanciones podrían ser de tres tipos: amonestación, remoción de algún cargo legislativo y descuento de la dieta.

La decisión, dijo, corresponderá al Comité de Ética, que deberá analizar las pruebas y los argumentos de los señalados antes de determinar las responsabilidades.

“Lo que la Jucopo ha determinado ahora es que se le dé celeridad a este asunto. Yo supongo que ya presentada la queja, el Comité de Ética debería de sesionar hoy (miércoles) por la tarde para recibir la queja y notificar al acusado o acusados”, precisó.

Explicó que el procedimiento exige notificar a los señalados, permitirles presentar pruebas y alegatos y, posteriormente, emitir una resolución conforme a las disposiciones reglamentarias.

En cuanto a las personas ajenas al Congreso que participaron en la confrontación, Bolaños-Cacho Cué aseguró que ya fueron identificadas mediante el informe solicitado a las áreas de Resguardo y Seguridad.

“Los que participaron el día de ayer en los hechos violentos y que están plenamente identificados definitivamente no podrán acceder a este recinto legislativo”, insistió.

Sin frenar protestas

Sobre la posibilidad de restringir el ingreso de megamantas, cartones, altavoces y otros materiales que las bancadas utilizan para manifestarse durante las sesiones, Bolaños-Cacho Cué aseguró que las nuevas medidas no buscan limitar la libertad de expresión.

Sin embargo, advirtió que los controles harán más complicado que personas sin acreditación ingresen esos materiales para apoyar las protestas de los grupos parlamentarios.

“Jamás se va a cortar la libertad de expresión. Lo que considero ahora que será mucho más complicado para ese tipo de estrategias va a ser que van a tener que cargar ellos sus materiales, porque ya no van a poder entrar cualquier compañero o asesor que no está acreditado con los gafetes que la Mesa Directiva otorga a las bancadas”, señaló.