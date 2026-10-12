Por unanimidad, comisiones del Senado avalan regular celulares en escuelas

Con el voto unánime de 27 senadores de todas las fuerzas políticas, comisiones unidas del Senado avalaron este lunes la reforma para regular el uso de teléfonos celulares y todo tipo de dispositivos inteligentes y electrónicos en todo los niveles educativas, con prohibición en las aulas de la enseñanza básica, asambleas en el bachillerato para decidir su limitación y el uso responsable a nivel universitario.

Este lunes, las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen, luego que la priista Carolina Viggiano, la panista Guadalupe Murguía, el emecista Luis Donaldo Colosio, el petista Alberto Anaya y los morenistas Homero Davis y Alfonso Cepeda expresaran su respaldo, aunque la priista y el emecista anunciaron que en el pleno presentarán propuestas de cambio en algunos puntos de la reforma.

La modificación al artículo 84 de la Ley General de Educación ordena que “para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, sin menoscabo de lo establecido dentro de la fracción VII del artículo 113 de esta Ley, las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y con pleno respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria, administrativa y académica, deberán establecer (…) disposiciones mínimas”.

Detalla que “en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales para las niñas, niños y adolescentes estudiantes, durante toda la jornada escolar, por lo que sólo podrán utilizarse para fines educativos previamente programados, esto es, que su uso debe tener una intencionalidad pedagógica, bajo la orientación de las y los docentes.

“Asimismo, también se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”, dice.

Explica que “en el tipo educativo medio superior, se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales y se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución, mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa.

“Asimismo, se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”, ordena.

Especifica que “para tal efecto, se llevará a cabo una asamblea previamente programada en la que se establecerán las condiciones y prácticas específicas para cada escuela, orientadas a ser pedagógicamente pertinentes, éticamente responsables, inclusivas, seguras y centradas en las personas”.

De manera enunciativa, no limitativa, las condiciones y prácticas específicas incluirán las definiciones de “espacio de resguardo en el aula: los dispositivos no se utilizarán durante las clases y se mantendrán guardados o serán retirados y depositados al inicio de la jornada en un espacio designado por el plantel, bajo custodia de las autoridades escolares.

“Uso limitado por tiempos y espacios: los dispositivos solo podrán utilizarse en momentos y áreas previamente definidos, como el receso o las zonas autorizadas, y su uso quedará limitado en el aula, la biblioteca y las actividades académicas; sin uso: las personas educandas no utilizarán los dispositivos durante toda la jornada escolar.

“Uso programado: el plantel podrá determinar días específicos de la semana o del mes en los que las personas educandas podrán utilizar los dispositivos como herramientas para el aprendizaje, conforme a las reglas que defina la comunidad escolar”, dispone.

Y para la educación superior dice que “se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa en términos de las disposiciones de las autoridades educativas competentes y las instituciones de educación superior”.