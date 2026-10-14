Pese a fallas, avanza en el Senado la obligación de los pagos electrónicos

A pesar que sus comisiones reconocieron que la minuta en torno a la obligación de los pagos digitales y electrónicos tiene fallas de “técnica legislativa”, el pleno del Senado dejó en primera lectura el dictamen, para que la apruebe la próxima semana, a fin de comenzar a restringir los pagos en efectivo.

Desde la tribuna, el presidente del Senado, Higinio Martínez, informó que las comisiones unidas del Senado le hicieron saber que si bien aprobaron en sus términos la minuta de Cámara de Diputados, pero que le hicieron adecuaciones de técnica legislativa; sin embargo, la Mesa Directiva decidió no aceptar esos cambios y mantener el texto en los términos enviados por la Cámara de Diputados.

“Hago de su conocimiento que, de la revisión exhaustiva del documento, se observa que la determinación de las comisiones fue aprobada en la minuta con proyecto de decreto recibida en sus términos. Sin embargo, en las consideraciones mencionan la necesidad de realizar adecuaciones de técnica legislativa, que fueron aplicadas en el proyecto de decreto.

“Para evitar confusiones, esta Mesa Directiva tomó la determinación de solicitar a las comisiones que, si su decisión mayoritaria fue aprobada en la minuta en sus términos, el dictamen efectivamente reflejará el proyecto de decreto recibido tal y como se recibió de la Colegisladora”, explicó Higinio Martínez al pleno del Senado y el pleno avaló su primera lectura.

La nueva ley en materia de pagos digitales establece que la Secretaría de Hacienda dispondrá de “mecanismos y plazos específicos en cada uno de los sectores estratégicos o actividades relevantes para los procesos de transición gradual de pago en efectivo al uso de Medios de Pago Digitales y Electrónicos”.

Aunque en el cuerpo normativo y en el régimen transitorio no se especifica cuáles serán los sectores en que se aplicará la obligación de cero efectivo, durante su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados los legisladores adelantaron que serán las gasolineras y las casetas de cobro en carreteras.

En el régimen transitorio de la nueva ley dice que “dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago, sin perjuicio de que, en ejercicio de sus atribuciones, posteriormente pueda ampliar dicha determinación”.

Añade que “dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la determinación a que se refiere el artículo transitorio anterior, las autoridades competentes, conforme a la normatividad aplicable de cada sector estratégico o actividad relevante, deberán emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el artículo 14 de la presente Ley, para establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y de operación, para la recepción de los Medios de Pago Digitales y Electrónicos en dichos sectores o actividades como única forma de pago”.

Precisa que las autoridades establecerán “mecanismos y plazos específicos en cada uno de los sectores estratégicos o actividades relevantes para los procesos de transición gradual de pago en efectivo al uso de Medios de Pago Digitales y Electrónicos”.