Avalan en lo general Ley de Economía Digital; cobros sin cash iniciarán en casetas y gasolineras

Con 330 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el proyecto de decreto para crear la Ley de Economía Digital que establecería la obligatoriedad gradual de pagos sin efectivo inicialmente en casetas y gasolineras.

El pleno de San Lázaro se encuentra ahora en la discusión en lo particular, consistente en el desahogo de reservas para modificar diversos artículos del dictamen que posteriormente pasará al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.

Al presentar una moción suspensiva que no prosperó, la priista Verónica Martínez García pidió abrir un parlamento abierto para escuchar a especialistas, sectores productivos, ciudadanía y realizar, dijo, “un análisis técnico, inclusivo y responsable”.

La legisladora por Coahuila cuestionó la falta de claridad sobre la transición que el futuro ordenamiento impulsará en el caso de pequeños negocios, recordando que en el país 95 % de las unidades económicas son microempresas.

“Tenemos que decirles cuánto les costará esa transición, qué herramientas tendrán a su alcance y qué alternativas existan cuando la tecnología o los sistemas fallan”, expuso la representante del PRI.

“Les falta barrio y les falta mundo”, reviró el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena), dirigiéndose a las bancadas de la oposición que cuestionaron la viabilidad de la ley y el hecho de que se imponga una forma de pago que costará más a las clases populares.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Elizondo (MC) habló de la necesidad de incorporar al decreto cuáles serán los costos de terminales, QR, conectividad y adaptación para micro y pequeños negocios, mismos que, planteó, deberían ser asumidos por el Estado.

La parlamentaria de la bancada naranja alegó que es necesario inyectar presupuesto para la infraestructura que requerirán los municipios pequeños de pocos recursos.

Citó la diputada Elizondo el caso de la India, donde se estableció en 2016 un sistema de pagos digitales que, en 2020, exentó a los comercios pequeños del pago de las comisiones bancarias, cuyo costo fue asumido por el Estado.

Se recordó que, en México, las cuotas de intercambio llegan hasta 1.91 % en crédito y 1.15 % en débito.