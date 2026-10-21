Movimiento Ciudadano presentará denuncia penal contra Mancilla 

Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentará una denuncia penal para que se investigue y se sancionen a los diputados priistas, Carlos Gutiérrez Mancílla y Xitlalic Ceja, así como contra quien resulta responsable, por la agresión contra el líder de ese partido, Jorge Álvarez Maynez, ocurrida el pasado martes en el Palacio Legislativo.

La coordinadora de MC en San Lázaro, la yucateca Ivonne Ortega, presentó formalmente en la denuncia ante el Comité Técnico de la Cámara Baja, para solicitar se sancione administrativamente a los participantes en estos actos.

Además, se precisó en la denuncia, que se solicitará a las autoridades judiciales, “se investiguen los hechos y se determinen las conductas como delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa, lesiones y daño a la propiedad ajena, así como cualquier otro que pudiera resultar de la investigación”.

Ello, sin perjuicio de la investigación que corresponde realizar al Comité de Ética en el ámbito de sus atribuciones y de las responsabilidades institucionales que pudieran derivarse de los hechos denunciados, se lee en el documento presentado por MC.

Como elementos de prueba de la confrontación contra Maynez y de afectación a las instalaciones de las oficinas de la bancada en el Palacio Legislativo, Ortega Pacheco destacó que se presentaron al Comité Ético las pruebas, entre ellas, 18 fotografías y videos que documentan la agresión, con botellas con agua contaminada, además de forcejeos, empujones y palabras altisonantes en contra de integrantes de MC.

MC advirtió que “si bien el fuero constitucional protege el ejercicio de la función legislativa y garantiza la libertad de expresión y de debate en el desempeño del cargo”, esto no significa que los legisladores tengan manga ancha para atacar y agredir físicamente a otras personas, intimidarlas o poner en riesgo su integridad.

En el zafarrancho, habría participado personal de apoyo del PRI, por lo que se demandó se actúe administrativamente contra ellos.

MANCILLA SE DEFIENDE; SE DICE DISPUESTO A PAGAR EL COSTO POLÍTICO

El diputado priista señaló en su defensa que “quienes ejecieron violencia” fueron integrantes de Movimiento Ciudadano.

Ahí están los videos, junto con la diputada, Citlalic Ceja, llegamos con las manos descubiertas y con jarras de agua para platicar en el lugar con el cobarde de Maynes (…9. Sin embargo, la gente que lo cuidaba se puso en un tono agresivo e incluso golpearon a la diputada Citlalic”, dijo.

Ante los señalamientos presentados en su contra, Mancilla señaló que está dispuesto a pagar el costo político, por sus acciones.

“A lo que no estoy dispuesto es a pagar el costo histórico de haber sido oposición y haberme quedado callado”, remarcó.

“No nos asustan, no nos van a amedrentar, ni con sanciones, ni con amenazas. Podrán querernos o podrán odiarnos, pero la gente sabe que el PRI sabe gobernar”, concluyó.