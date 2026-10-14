A 15 años de su fundación, Morena supera los 11.6 millones de afiliados

• En tres años, pasó de 2.3 millones de afiliados en 2023 a más de 11.6 millones en 2026.

• Las mujeres representan el 62% de su padrón, con más de 7.2 millones de afiliadas, y el partido acredita presencia en las 32 entidades federativas.

A 15 años de su fundación, Morena se consolidó como el partido político con el mayor padrón de militantes de México, de acuerdo con los registros validados por el Instituto Nacional Electoral (INE). La organización, que nació como movimiento social en 2011, cuenta con 11 millones 629 mil 541 afiliaciones válidas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) registra 819 mil 103 afiliados y el Partido Acción Nacional (PAN), 366 mil 104, según la verificación del INE con corte al 31 de agosto de 2026. Morena tiene 14 veces la militancia del PRI y casi 32 veces la del PAN. Incluso al sumar los padrones de ambos partidos, que alcanzan un millón 185 mil 207 militantes, los supera por más de 10 millones de registros.

En 2023, Morena contaba con 2 millones 322 mil 136 afiliados validados por la autoridad electoral. Tres años después, la cifra aumentó a 11 millones 629 mil 541, un incremento cercano al 400% y equivalente a más de 9.3 millones de nuevos registros. En contraste, el PRI pasó de alrededor de 1.4 millones de afiliados a poco más de 819 mil durante el mismo periodo.

Las mujeres representan el 62% de la militancia morenista: 7 millones 221 mil 412 afiliadas, frente a 4 millones 408 mil 129 hombres. El partido también acreditó ante el organismo electoral al menos 3 mil afiliados en cada una de las 32 entidades federativas, con lo que superó el requisito legal de dispersión territorial.

De acuerdo con el balance presentado por Morena con motivo de su decimoquinto aniversario, su organización incluye 71 mil 541 comités seccionales de Defensa de la Transformación y 2 mil 53 consejos municipales.

Esta estructura acompañó su expansión electoral. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República con 30.1 millones de votos, equivalentes al 53.2% de la votación. Seis años después, Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo 35.9 millones de sufragios, el 59.8%, y se convirtió en la primera mujer presidenta de México. Ambas candidaturas fueron postuladas por coaliciones encabezadas por Morena.

Morena obtuvo su registro como partido nacional en 2014 y, cuatro años después, llegó a la Presidencia de la República, desplazando la competencia que durante décadas estuvo dominada por el PRI y el PAN. Desde entonces, ha sostenido que su expansión responde a la incorporación de ciudadanos identificados con el proyecto de transformación iniciado por López Obrador y continuado por Sheinbaum.

Representantes del partido lo han presentado como la organización con mayor militancia de América Latina, aunque no existe una verificación regional única que permita comparar, bajo los mismos criterios, los registros de afiliación de todas las fuerzas políticas del continente.

Con el mayor padrón entre los partidos nacionales, presencia en las 32 entidades y dos victorias presidenciales consecutivas, Morena enfrenta ahora el reto de consolidar su democracia interna, la participación de sus militantes y la rendición de cuentas.