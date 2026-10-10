Ariadna Montiel llama a fortalecer la unidad de Morena y el trabajo territorial

• Destacó que el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum debe demostrarse con hechos, mediante el trabajo territorial, la formación política y la cercanía permanente con el pueblo.

• Montiel recuperó tres mensajes de Andrés Manuel López Obrador en su libro El pueblo: votar por Morena, permitir al partido utilizar su imagen y sus palabras con fines políticos y electorales, y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a fortalecer la unidad del movimiento, consolidar la organización territorial y construir una política de alianzas sustentada en los principios de la Cuarta Transformación, con el objetivo de dar continuidad al proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención ante el Consejo Nacional de Morena, celebrado a pocos días del 15 aniversario del movimiento, Montiel sostuvo que la confianza depositada por millones de mexicanos en el partido exige mayor responsabilidad, congruencia y cercanía con la ciudadanía, particularmente frente al proceso electoral que ya se encuentra en marcha.

“La enorme confianza que Morena ha recibido durante estos últimos años nos obliga a ser más cuidadosos con nuestra conducta, más atentos a las comunidades y más exigentes con nosotros mismos”, afirmó.

La dirigente nacional subrayó que las decisiones políticas y los acuerdos con otras fuerzas deben responder al interés colectivo y no a aspiraciones individuales, por lo que llamó a mantener los principios como eje de las futuras alianzas.

Nuestras alianzas y nuestras propuestas deben servir para ampliar el bienestar de México. No es para encajarnos cargos”, expresó, al destacar que las coaliciones deben fortalecer los derechos sociales, ampliar el bienestar y mantener al pueblo como protagonista de la transformación.

Asimismo, Montiel convocó a preservar la unidad del movimiento frente a los ataques de la oposición y a privilegiar el diálogo, la confianza y la responsabilidad colectiva.

Gracias por el compromiso de mantenernos siempre unidos, porque unidos saldremos adelante de cualquier embate de la derecha, de la oposición. Nos van a hacer lo que el viento a Juárez, porque nos mantenemos juntos”, sostuvo.

En su intervención, destacó que el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum debe traducirse en acciones concretas, particularmente mediante la formación política, la participación de las juventudes y la presencia permanente en las comunidades.

Reproducir “¿Y dónde estaba el presidente de Acción Nacional? En Europa, buscando el apoyo que aquí no tiene”, señaló, al contrastar esa actuación con la necesidad de mantener una presencia permanente en el territorio nacional.

Nuestro respaldo hacia nuestra presidenta debe sentirse todos los días en el territorio”, puntualizó, al señalar que la organización política constituye una de las principales responsabilidades del movimiento.

Frente a las críticas de la oposición, Montiel llamó a redoblar los esfuerzos de información y organización, sin apartarse de los principios de justicia social, igualdad y defensa de la soberanía nacional.

Tenemos que trabajar doble, porque la mentira, la calumnia y la guerra sucia son la doctrina de la oposición”, afirmó, al tiempo que reivindicó la importancia de informar a la ciudadanía sin renunciar a la verdad.

En referencia al Partido Acción Nacional, cuestionó que su dirigente se encontrara en Europa mientras en México se desarrollaban actividades relacionadas con el inicio del proceso electoral.

¿Y dónde estaba el presidente de Acción Nacional? En Europa, buscando el apoyo que aquí no tiene”, señaló, al contrastar esa actuación con la necesidad de mantener una presencia permanente en el territorio nacional.

Otro de los temas centrales de su mensaje fue la relación de Morena con los pueblos indígenas y afromexicanos. Montiel informó que, previo a la sesión del Consejo Nacional, se convocó al primer encuentro con representantes de estas comunidades para escuchar sus planteamientos, reconocer sus formas de organización e incorporar sus propuestas a la agenda del movimiento.

Destacó que este ejercicio tendrá continuidad y permitirá fortalecer el vínculo con los sectores históricamente excluidos de las decisiones públicas.

En la parte final de su discurso, Ariadna Montiel hizo especial referencia al libro El pueblo, de Andrés Manuel López Obrador, y recuperó tres mensajes que el expresidente dirigió a Morena y a la sociedad mexicana.

El primero de ellos fue: “Voten por Morena porque es garantía del bienestar del pueblo”.

El segundo consistió en la autorización expresa para que el movimiento utilice su imagen y sus palabras: “Morena puede utilizar con propósitos políticos y electorales mis palabras e imagen, nadie más, solo Morena”.

Como tercer mensaje, Montiel recuperó su llamado a respaldar a la titular del Ejecutivo federal: “Apoyemos todas y todos a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta y gran orgullo de México”.

La presidenta nacional de Morena reconoció también la decisión de López Obrador de retirarse de la vida pública, al considerar que constituye un ejemplo de su convicción de que el ejercicio del poder debe estar siempre al servicio de la ciudadanía.