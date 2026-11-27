Movimiento Ciudadano no acompañará la convocatoria para nombrar a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que habrán de elegir la presidencia permanente en el Instituto Nacional Electoral, en suplencia de Guadalupe Taddei, quien hace un mes, —26 de octubre— renunció al cargo, señalada de tejer una red de corrupción en el órgano electoral.

La diputada emecista Laura Ballesteros Mancilla se dijo “ofendida” ante el cuestionamiento de que MC se alineará con Morena para sacar la convocatoria, como demandan Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

“Ay, por favor. Creo que la pregunta insulta, nosotros no vamos a acompañar al régimen en las tomas agresivas de la democracia y del futuro de nuestro país”, dijo Ballesteros.

Durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, MC votó a favor de la distribución del gasto, a cambio de recursos para enfrentar el problema del agua contaminada en Jalisco, y para proyectos de movilidad en Nuevo León, actitud que PAN y PRI calificaron de “migajera”.

“Ya lo hemos dicho de muchas maneras, y lo hemos demostrado, mejor que el PRI explique y el PRIan por qué votaron en contra del presupuesto de futuro para el agua de nuestro país”, acotó la legisladora emecista.

Sin embargo, se dijo a favor de que Morena haya evitado aplicar la aplanadora, y emitir por mayoría la convocatoria. Dijo que lo mejor es continuar con el diálogo en tanto se está a la espera de que el Tribunal Electoral emita su resolución respecto a la demanda interpuesta ante la Sala Superior del órgano judicial, contra la Junta de Coordinación Política por el retraso en la emisión de la convocatoria para nombrar a la suplente permanente de Taddei Zavala.

“Tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, tiene que haber altura de miras. Estamos por enfrentar la elección más grande en la historia de nuestro país. Tanto que quieren ciudadanizar la política los partidos de siempre, pero hay que dignificarla, hay que poner el ejemplo”, expresó.

Sostuvo que, de frente al proceso electoral más grande de nuestro país, es necesario evitar que la renovación del INE sea una negociación entre partidos políticos y puedan influir en las decisiones del árbitro electoral.

“Lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, esto es un fraude, la ley electoral y a la Constitución. Lo hicieron en la campaña presidencial, este es el modus operandi de Morena (…) quien corrompe los procesos electorales para ser gobierno, hace gobiernos corruptos”, indicó.

Asimismo, Ballesteros, exigió a Blanca Cruz, presidenta interina del INE, detener los actos anticipados de campaña que están realizando por todo el país integrantes de Morena, de Acción Nacional y del PRI.

“Este es el modus operandi de Morena desde la campaña presidencial, en la elección anterior, violaron los tiempos electorales, anticiparon las campañas, corrompieron el proceso. Y miren cómo tienen al país y los estados donde gobiernan”, concluyó.