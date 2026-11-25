En San Lázaro no se descarta convocar a un periodo extraordinario para sacar la convocatoria para nombrar la presidencia permanente en el Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho-Cué.

Dijo que, en caso de que la resolución judicial se emita después del 15 de diciembre, -fecha en la que concluye el actual periodo electoral- “muy probablemente habremos de tener que tener un periodo extraordinario en cuanto el tribunal resuelva el recurso que presentó el PAN”, precisó.

El legislador por el Partido Verde lamentó la “judicialización” del caso, luego de la denuncia interpuesta ante el Tribunal Electoral por Acción Nacional, y, en línea con la bancada de Morena, que acordó esperar a conocer el veredicto del TRIFE, Bolaños señaló que el proceso de nombramiento de la suplente permanente de la exconsejera presidenta del INE, deberá alargarse, cuando, recalcó, “había y hay diálogo”.

“Lo que esta Cámara de Diputados estaba haciendo hasta antes de que se presentara dicho recurso legal era dialogando para generar el consenso. Y a la fecha, no ha cesado el diálogo entre la y los coordinadores parlamentarios. Incluso hay coordinadores, no diré su nombre, que han estado pidiendo de manera permanente que hagamos un esfuerzo para construir diálogo una vez más aún y cuando Acción Nacional presentó este recurso jurídico”, dijo.

Agregó que, con la denuncia de Acción Nacional, a la fecha no hay certeza de cuándo se pueda emitir la convocatoria, ya que, insistió, se sometió a un poder externo, el calendario para una facultad que solo corresponde a la Cámara de Diputados.

“Ese es justo el problema de estar sometidos ante la resolución de un Tribunal que no sabemos cuándo vaya a resolver (…) puede ser hoy por la tarde, mañana, la semana que entra y ahí sí estaríamos en condiciones de votar la convocatoria previo a que termine el periodo ordinario de sesiones que es el 15 de diciembre. Pero si el Tribunal emite una resolución el 16 de diciembre pues tendríamos que convocar a un periodo extraordinario”, recalcó.

Bolaños-Cacho reiteró que lo que no debe cesar es el diálogo, para lograr un consenso, y poder subir al Pleno la quinteta con las probables sucesoras de Taddei Zavala. Fue enfático al recalcar que se requiere que quien salga electa debe tener el apoyo de todas las fuerzas políticas en San Lázaro, para que la presidencia del INE no nazca cuestionada.

“Al final del día si generamos el consenso va a haber certeza. Si hacemos lo que nos mandate el Tribunal y Morena y Aliados ocupan su mayoría pues va a estar cuestionado el nombramiento de la Presidenta Sustituta del INE desde el inicio”, concluyó.