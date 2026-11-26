Hasta el momento suman más de 140 renuncias y separaciones de personal en el INE como parte de la revisión de las estructuras administrativas y posibles irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei, informó la consejera electoral Carla Humphrey.

Explicó que las consejerías solicitaron a los encargados de las áreas identificar a personas que no acudían a trabajar o que fueron incorporadas sin cumplir adecuadamente sus funciones para determinar si procede solicitar nuevas separaciones.

“Todo está siendo consensuado, todo lo platicamos”, aseguró Humphrey, quien sostuvo que la etapa de decisiones unipersonales terminó y que las medidas se toman de manera colegiada.

Agregó que, “pasamos de una un mandato oscuro, vertical, unipersonal, en el que a nosotros no se nos daba ninguna información respecto a ninguna contratación o baja”.

Sobre Jorge Egren, explicó que, a diferencia de otros funcionarios separados, pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), por lo que tiene derechos laborales que deben respetarse. Egren solicitó su reingreso y el Consejo General deberá valorar si representa un beneficio institucional antes de resolver si puede reincorporarse, aunque no necesariamente en la dirección que ocupaba.

La consejera aclaró que el Servicio Profesional Electoral permanece intacto y que la revisión administrativa no debe confundirse con la organización de los comicios de 2027, que avanza conforme al calendario.

Por separado, el consejero Arturo Castillo reconoció el trabajo de la presidenta provisional, Blanca Cruz, por recuperar la colegialidad entre las consejerías y los representantes partidistas, y consideró que la depuración de perfiles que no debían ocupar determinados espacios avanza favorablemente.