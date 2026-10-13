Con nuevas reglas, hacen frente contra el despojo de vivienda

A partir de enero comenzará a operar el registro digital de todos los inmuebles y terrenos del país, a los que se les asignará una Clave Única Catastral, que no constituirá “por sí misma, prueba plena de propiedad”, pero se cotejará con el registro de propiedad, a fin de evitar la validación del despojo de alguna propiedad, establece la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

“La asignación de la Clave Única Catastral no constituirá, por sí misma, prueba plena de propiedad, posesión, superficie o colindancias, ni convalida actos nulos o irregulares, reconocimiento, constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos de propiedad o posesión sobre un predio o una unidad inmobiliaria”, dice el dictamen de la nueva ley.

Añade que entre los principios de la ley está “garantizar la seguridad patrimonial sobre los derechos de propiedad de los inmuebles, así como su cumplimiento con las disposiciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Ambiental, con respeto al federalismo y la autonomía municipal”.

Ordena que la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad deberá interoperar con la Plataforma Catastral Municipal para vincular el Folio Real con la Clave Única Catastral de cada inmueble, a fin de generar la Cédula Única Catastral y Registral.

“Las Autoridades Catastrales y Registrales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán intercambiar la información necesaria para garantizar la identificación, vinculación y actualización de los bienes inmuebles en sus respectivos sistemas, así como para detectar posibles inconsistencias entre la información catastral y registral, para su corrección, en términos de la normatividad aplicable.

“El intercambio de información se realizará mediante mecanismos interoperables, conforme a las disposiciones aplicables, garantizando la protección de datos personales, archivos, transparencia, integridad, seguridad y trazabilidad de la información”, dispone.

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado tienen previsto aprobar este martes la nueva ley, sin cambios, aún cuando la oposición advirtió desde el debate en la Cámara de Diputados que hay riesgos para el propietario de los inmuebles.

En el régimen transitorio, la nueva ley ordena que “las Autoridades Catastrales y Registrales adoptarán e implementarán los Modelos para la Homologación de Trámites y Servicios Catastrales y Registrales, así como las Plataformas a más tardar el 31 de diciembre de 2026, a fin de que entren en operación el 1 de enero de 2027, conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas”.

Precisa que se realizará “conforme al calendario que dé a conocer la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta las capacidades técnicas y operativas”.