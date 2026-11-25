Luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había emplazado a los exfuncionarios del INE Edmundo Jacobo, Miguel Ángel Solís y Roberto Heycher Cardiel, para una audiencia este 25 de noviembre, la autoridad mencionada cambió la fecha para emitir el fallo.

Será hasta el 5 de enero, si no hay otro cambio, cuando el exsecretario ejecutivo y los exdirectores de Organización Electoral y Capacitación Electoral, respectivamente, conozcan el fallo en su contra por presuntas irregularidades en la contratación para 2018 de Talleres Gráficos de México.

El pasado martes, tanto Jacobo como Cardiel, ambos militantes del nuevo partido Somos, denunciaron persecución por parte del Gobierno federal, debido a que trabajaron con Lorenzo Córdova, expresidente del INE, y a que la presidenta Sheinbaum pidió que se investigara a esa administración y anteriores ante el escándalo suscitado por presunta corrupción de Guadalupe Taddei, impulsada por Morena para llegar a la presidencia del INE.

Desde 2019, el entonces titular del OIC, Jesús George Zamora, había iniciado un procedimiento en su contra por el adelanto de recursos a Talleres Gráficos para empezar a producir material y documentos electorales para la elección 2018.

La investigación quedó congelada por siete años, aunque se había subsanado ese cuestionamiento.

Sorpresivamente se avanzó en la conclusión de la investigación desde inicios de noviembre y se había notificado que el fallo sería este miércoles.