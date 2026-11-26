Antonio Astiazarán Gutiérrez será designado precandidato a la gubernatura de Sonora por la alianza conformada por PAN, PRI, PRD, Partido Sonorense y SOMOS, y se prevé que asuma la precandidatura durante la primera semana de diciembre.

El aún presidente municipal de Hermosillo desempeña actualmente el rol de coordinador por la defensa de la patria y Sonora por PAN y PRI.

Recorridos, respaldos civiles y mensaje

Toño Astiazarán ha mantenido actividad en distintos municipios sonorenses a través de la asociación Sonora Con Todo, con el propósito de acercarse a sectores sociales y recoger demandas y problemáticas locales.

Junto con el respaldo de los partidos coaligados, se contempla la adhesión de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Sonora Con Todo y Mexicanos Fuertes.

En sus intervenciones ante ciudadanos de la entidad, Astiazarán ha defendido un cambio con rumbo y ha reiterado que “Sonora merece un cambio, merece más”.