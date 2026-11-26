Toño Astiazarán asumirá la precandidatura a la gubernatura de Sonora por la alianza opositora
Se prevé que en la primera semana de diciembre el alcalde de Hermosillo será designado precandidato por la alianza integrada por PAN, PRI, PRD, Partido Sonorense y SOMOS
Antonio Astiazarán Gutiérrez será designado precandidato a la gubernatura de Sonora por la alianza conformada por PAN, PRI, PRD, Partido Sonorense y SOMOS, y se prevé que asuma la precandidatura durante la primera semana de diciembre.
El aún presidente municipal de Hermosillo desempeña actualmente el rol de coordinador por la defensa de la patria y Sonora por PAN y PRI.
Recorridos, respaldos civiles y mensaje
Toño Astiazarán ha mantenido actividad en distintos municipios sonorenses a través de la asociación Sonora Con Todo, con el propósito de acercarse a sectores sociales y recoger demandas y problemáticas locales.
Junto con el respaldo de los partidos coaligados, se contempla la adhesión de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Sonora Con Todo y Mexicanos Fuertes.
En sus intervenciones ante ciudadanos de la entidad, Astiazarán ha defendido un cambio con rumbo y ha reiterado que “Sonora merece un cambio, merece más”.