Tres días después de "Rachel", hallan vivo a  niño de 10 años que fue arrastrado por la corriente

Leonel, un niño de 10 años de edad que fue arrastrado junto a su familia por la corriente que formaron las lluvias de la tormenta Rachel el fin de semana, fue localizado con vida este martes cerca de un arroyo, confirmaron las autoridades.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el menor fue encontrado cerca del rancho Cárdenas.

Leonel se encontraba entre las ocho personas reportadas como no localizadas en Ensenada tras las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Rachel, de las cuales cinco ya fueron encontradas sin vida.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada dijo que hasta el momento no se cuenta con mayores detalles sobre las circunstancias de la localización del menor.

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen las labores de búsqueda y coordinación interinstitucional para localizar a las demás personas que aún permanecen en calidad de no localizadas, dando continuidad a los esfuerzos desplegados en las zonas afectadas por las recientes precipitaciones”, señaló la dependencia municipal.

Esta mañana, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó la localización del cuerpo de una persona aparentemente menor de edad, en el cauce de un arroyo de la colonia Oaxaca, en la delegación Maneadero.

Con ese hallazgo subió a ocho la cantidad de víctimas fatales derivadas de la tormenta tropical Rachel que arrastró a integrantes de dos familias en el arroyo El Pípila, en Maneadero.

Hasta el momento las personas encontradas sin vida son tres menores de edad y cinco adultos; con el hallazgo con vida de Leonel, tres continúan en calidad de desaparecidas.