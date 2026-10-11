"Simón" paraliza Manzanillo y mantiene bajo alerta al litoral de Colima
El acercamiento del huracán a casi 90 kilómetros de las costas provocó el cierre de comercios, el desalojo de zonas de playa y la apertura de refugios temporales
A medida que el huracán Simón avanzó hacia las costas del Pacífico mexicano, las lluvias y el oleaje aumentaron en el litoral de Colima. Ante el peligro que representa el fenómeno meteorológico, playas y vialidades comenzaron a quedarse prácticamente vacías.
Desde el sábado, la afluencia en los principales destinos turísticos de Manzanillo registró una notable disminución. Las playas quedaron sin visitantes y en los malecones se observó mobiliario resguardado como parte de las acciones preventivas frente al incremento del oleaje y las fuertes rachas de viento.
Antes del acercamiento de Simón al territorio mexicano, la actividad en los municipios costeros comenzó a paralizarse desde el mediodía del sábado. Diversos establecimientos suspendieron sus operaciones y colocaron paneles de madera y cinta adhesiva en las ventanas para proteger sus instalaciones.
Como medida preventiva, también fueron habilitados cinco refugios temporales: dos en Manzanillo, dos en Tecomán y uno en Armería, los tres municipios costeros del estado de Colima.
Conforme avanzó el sistema meteorológico, las condiciones se volvieron más adversas, con precipitaciones cada vez más constantes y un mar agitado que representa un riesgo para quienes intenten aproximarse a la costa. La mañana de este domingo, Simón se ubicó a casi 90 kilómetros al oeste de Manzanillo, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora, según el reporte meteorológico difundido durante las primeras horas del día.
Sin embargo, los peligros para Colima no se limitan a la fuerza del viento y la intensidad del oleaje. El pronóstico de lluvias extraordinarias, con acumulaciones superiores a los 250 milímetros, mantiene la alerta por posibles inundaciones en zonas bajas, encharcamientos de consideración y desbordamientos de cauces, principalmente en sitios vulnerables a las precipitaciones intensas.
Las lluvias concentradas en periodos cortos podrían superar la capacidad de desagüe de las ciudades y provocar un aumento en las corrientes de agua en calles y arroyos. A estos riesgos se suma el posible incremento del nivel del mar debido a la marea de tormenta, lo que podría intensificar las afectaciones en las localidades próximas al litoral.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el sistema también provocaría oleaje de entre seis y ocho metros de altura en las costas de Colima y Jalisco, además de una marea de tormenta de entre uno y dos metros en el litoral colimense.
Frente a estas condiciones, las autoridades reiteraron el exhorto a la población para no ingresar al mar, evitar los malecones expuestos al fuerte oleaje y mantenerse lejos de cauces, arroyos y zonas con riesgo de inundación.
Mientras el huracán Simón mantiene su desplazamiento frente a las costas mexicanas, las acciones se concentran en disminuir los riesgos para residentes y turistas, en medio de una jornada marcada por el fortalecimiento de las lluvias y el intenso oleaje que mantienen bajo alerta a la región.