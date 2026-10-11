"Simón" paraliza Manzanillo y mantiene bajo alerta al litoral de Colima

A medida que el huracán Simón avanzó hacia las costas del Pacífico mexicano, las lluvias y el oleaje aumentaron en el litoral de Colima. Ante el peligro que representa el fenómeno meteorológico, playas y vialidades comenzaron a quedarse prácticamente vacías.

Desde el sábado, la afluencia en los principales destinos turísticos de Manzanillo registró una notable disminución. Las playas quedaron sin visitantes y en los malecones se observó mobiliario resguardado como parte de las acciones preventivas frente al incremento del oleaje y las fuertes rachas de viento.

Antes del acercamiento de Simón al territorio mexicano, la actividad en los municipios costeros comenzó a paralizarse desde el mediodía del sábado. Diversos establecimientos suspendieron sus operaciones y colocaron paneles de madera y cinta adhesiva en las ventanas para proteger sus instalaciones.

Las autoridades locales y estatales habilitaron cinco refugios temporales. Abraham Acosta

Como medida preventiva, también fueron habilitados cinco refugios temporales: dos en Manzanillo, dos en Tecomán y uno en Armería, los tres municipios costeros del estado de Colima.

Conforme avanzó el sistema meteorológico, las condiciones se volvieron más adversas, con precipitaciones cada vez más constantes y un mar agitado que representa un riesgo para quienes intenten aproximarse a la costa. La mañana de este domingo, Simón se ubicó a casi 90 kilómetros al oeste de Manzanillo, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora, según el reporte meteorológico difundido durante las primeras horas del día.

Sin embargo, los peligros para Colima no se limitan a la fuerza del viento y la intensidad del oleaje. El pronóstico de lluvias extraordinarias, con acumulaciones superiores a los 250 milímetros, mantiene la alerta por posibles inundaciones en zonas bajas, encharcamientos de consideración y desbordamientos de cauces, principalmente en sitios vulnerables a las precipitaciones intensas.

Las lluvias concentradas en periodos cortos podrían superar la capacidad de desagüe de las ciudades y provocar un aumento en las corrientes de agua en calles y arroyos. A estos riesgos se suma el posible incremento del nivel del mar debido a la marea de tormenta, lo que podría intensificar las afectaciones en las localidades próximas al litoral.

La ubicación del centro de "Simón" se reportó a 90 kilómetros al oeste de Manzanillo. Abraham Acosta

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el sistema también provocaría oleaje de entre seis y ocho metros de altura en las costas de Colima y Jalisco, además de una marea de tormenta de entre uno y dos metros en el litoral colimense.

Frente a estas condiciones, las autoridades reiteraron el exhorto a la población para no ingresar al mar, evitar los malecones expuestos al fuerte oleaje y mantenerse lejos de cauces, arroyos y zonas con riesgo de inundación.

Mientras el huracán Simón mantiene su desplazamiento frente a las costas mexicanas, las acciones se concentran en disminuir los riesgos para residentes y turistas, en medio de una jornada marcada por el fortalecimiento de las lluvias y el intenso oleaje que mantienen bajo alerta a la región.