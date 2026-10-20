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Acuerdo comercial con EU está "muy cerca": Sheinbaum

La mandataria dijo que aún no llegan al acuerdo final, pero hay muy "buena actitud" de parte de los funcionarios estadunidenses para avanzar.

Por: Ximena Mejía

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vistiendo un saco rosa, habla desde un podio que porta el escudo de los Estados Unidos Mexicanos durante una conferencia matutina, con un mural con la bandera mexicana de fondo.
La presidenta dijo que el acuerdo comercial con EU está cerca y que el objetivo es reducir los aranceles que le impusieron a México.Cuartoscuro

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció avances clave en las negociaciones para definir el próximo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, aseguró que el pacto bilateral definitivo está próximo a concretarse.

“Ya estamos muy cerca”, aseguró la presidenta sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y destacó la "buena actitud" del equipo negociador estadunidense.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo indicó que el objetivo es reducir al máximo los aranceles a vehículos, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes. 

La mandataria federal reconoció que todavía existen diferencias por resolver, sin embargo, destacó la disposición del gobierno de Estados Unidos y aseguró que México no aceptará acuerdos contrarios a la Constitución o la Ley. 

“Estados Unidos nos plantea propuestas. Se puede reducir tanto el arancel y solicitamos de México A B, C, D. En ese tema todavía hay temas que no acabamos de resolver porque queremos lo mejor para México, pero hay muy buena actitud del gobierno de Estados Unidos en este tema.

“Se ha avanzado mucho, todavía no llegamos al acuerdo final”, puntualizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 20 de octubre de 2026.
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