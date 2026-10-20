Acuerdo comercial con EU está "muy cerca": Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció avances clave en las negociaciones para definir el próximo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, aseguró que el pacto bilateral definitivo está próximo a concretarse.

“Ya estamos muy cerca”, aseguró la presidenta sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y destacó la "buena actitud" del equipo negociador estadunidense.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo indicó que el objetivo es reducir al máximo los aranceles a vehículos, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

La mandataria federal reconoció que todavía existen diferencias por resolver, sin embargo, destacó la disposición del gobierno de Estados Unidos y aseguró que México no aceptará acuerdos contrarios a la Constitución o la Ley.

“Estados Unidos nos plantea propuestas. Se puede reducir tanto el arancel y solicitamos de México A B, C, D. En ese tema todavía hay temas que no acabamos de resolver porque queremos lo mejor para México, pero hay muy buena actitud del gobierno de Estados Unidos en este tema.

“Se ha avanzado mucho, todavía no llegamos al acuerdo final”, puntualizó.