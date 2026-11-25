La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que un millón 210 mil 658 mujeres productoras reciben apoyos directos y acompañamiento a través de los distintos programas destinados a los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola a nivel nacional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la dependencia a cargo de Columba López Gutiérrez indicó que estos apoyos, impulsados por el Gobierno de México, fortalecen su independencia económica como una herramienta clave para erradicar la desigualdad y la violencia en el sector primario.

“Esta cifra representa el 38.15 por ciento del padrón total de personas beneficiarios en la República Mexicana, que asciende a tres millones 173 mil 186 productoras y productores atendidos al cierre de octubre de 2026”, apuntó.

Expuso que entre los programas prioritarios se encuentran Fertilizantes para el Bienestar, con la entrega de insumos gratuitos a 847 mil 534 productoras, es decir, el 39.83 por ciento de quienes participan en este esquema.

Asimismo, con Producción para el Bienestar se atienden directamente a 666 mil 917 mujeres con apoyos económicos, y se brinda acompañamiento técnico mediante las Escuelas de Campo a 66 mil 511 productoras para fortalecer sus capacidades de manejo agroecológico.

El impulso a la sostenibilidad y al rescate de cultivos nativos también refleja una amplia participación femenina, pues con Sembrando Vida se destinan apoyos económicos o en especie para los sistemas agroforestales de 138 mil 580 mujeres y en El Maíz es la Raíz participan 71 mil 74 mujeres (53.35 por ciento del total).

“Los esfuerzos institucionales también se reflejan en proyectos comunitarios y de transformación alimentaria, como en el componente Maíz para Todos —donde 77.29 por ciento de quienes participan son mujeres— y Comaleras para el Bienestar, integrado por 219 mujeres que preservan la cultura alimentaria y generan ingresos propios”, subrayó.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó que en los sectores pesquero, acuícola y comercial, se busca cerrar la brecha histórica de género para potenciar el desarrollo regional y a través de Bienpesca se apoyan a 42 mil 987 pescadoras y acuacultoras a octubre de 2026.

Mientras que los programas Comercio Justo y Acopio para el Bienestar beneficiaron a 21 mil 929 y 21 mil 762 productoras, respectivamente, para asegurar mejores condiciones de venta e ingresos dignos.

“De forma complementaria, en las campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria —operadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)— han participado 17 mil 252 mujeres; el Programa Especial de Energía para el Campo beneficia a nueve mil 53 productoras y la Productora de Semillas para el Bienestar (Prosebien) apoya a dos mil 306 productoras con semilla de frijol”, agregó.