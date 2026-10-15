Presa en Durango está al 100 por ciento de su capacidad; autoridades se mantienen en alerta

Autoridades de Protección Civil se mantienen en alerta ante las fuertes precipitaciones y el ingreso del Frente Frío número 2 a Durango.

En el municipio de Nuevo Ideal se mantiene la atención en la presa Villahermosa, la cual se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y derramando agua.

De acuerdo al reporte el nivel del vertedor se encuentra activo y el caudal controlado.

Las autoridades se encuentran atentos y en rondines permanentes ya que se espera más precipitación.

En Santiago Papasquiaro, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para este viernes 16 habrá posibles lluvias y rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora principalmente en la zona serrana.

Para el sábado habrá un descenso de temperatura y posibilidad de lluvias ligeras, por lo que recomiendan a la población conducir con precaución, asegurar objetos que pueden ser desplazados por el viento y tomar previsiones ante el descenso de temperatura.