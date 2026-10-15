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Presa en Durango está al 100 por ciento de su capacidad; autoridades se mantienen en alerta

En el municipio de Nuevo Ideal se mantiene la atención en la Presa Villahermosa, la cual se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y derramando agua 

Por: Alma Gudiño

presa
Las autoridades mantienen en monitoreo constante la presa VillahermosaFoto: Especial

Autoridades de Protección Civil se mantienen en alerta ante las fuertes precipitaciones y el ingreso del Frente Frío número 2 a Durango.

En el municipio de Nuevo Ideal se mantiene la atención en la presa Villahermosa, la cual se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y derramando agua.

De acuerdo al reporte el nivel del vertedor se encuentra activo y el caudal controlado.

Las autoridades se encuentran atentos y en rondines permanentes ya que se espera más precipitación.

En Santiago Papasquiaro, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para este viernes 16 habrá posibles lluvias y rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora principalmente en la zona serrana.

Para el sábado habrá un descenso de temperatura y posibilidad de lluvias ligeras, por lo que recomiendan a la población conducir con precaución, asegurar objetos que pueden ser desplazados por el viento y tomar previsiones ante el descenso de temperatura.

La tormenta tropical “Trudy” se convirtió en huracán categoría 1. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, en los próximos días, existe el riesgo de impactos por viento, lluvias intensas y grandes mareas que afecten la costa del suroeste mexicano (especialmente en #Oaxaca y #Guerrero). #LoDijoZea #NoticiasImagen Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias con Francisco Zea de lunes a viernes en punto de las 6:30 am por Imagen Televisión. TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram Imagen Noticias con Francisco Zea: https://www.instagram.com/imagenzea Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X Imagen Noticias con Francisco Zea: https://x.com/imagenZea X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Imagen Noticias con Francisco Zea: https://www.facebook.com/ImagenZea/ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil, Enrique Sánchez y Paola Rojas.
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