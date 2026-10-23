Aguascalientes avanza en percepción de seguridad y destaca a nivel nacional: INEGI

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) emitida por el INEGI, Aguascalientes registró un aumento de 4.3 puntos en la percepción de seguridad durante el periodo de junio a septiembre de 2026.

El estudio señala que el porcentaje de población que se siente segura en la capital subió de 60.2% a 64.5%, lo que colocó a la ciudad tres escalones arriba en la clasificación nacional.

Las autoridades estatales y municipales atribuyeron esta mejora a la estrategia conjunta enfocada en la modernización e infraestructura de las corporaciones policiales. Entre las acciones destacan:

Reclutamiento y capacitación permanente de elementos policiales.

Adquisición de nuevo patrullaje, equipo y armamento.

Integración de herramientas tecnológicas para inteligencia y vigilancia.

Despliegue de operativos preventivos en colonias, comunidades y avenidas principales.