Ordenan suspender movilidad no esencial en 4 estados por el huracán "Simón", categoría 4

Debido a la peligrosa cercanía del huracán “Simón”, consolidado como un fenómeno de categoría 4, autoridades federales determinaron implementar medidas extraordinarias de prevención en el occidente de México, destacando la suspensión temporal de la movilidad para actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que la disposición aplica de forma prioritaria en municipios con mayor riesgo de afectación en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Municipios bajo restricción de movilidad

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala. Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas. Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Las autoridades remarcaron la importancia de salvaguardar la vida y la integridad física de las familias antes de realizar cualquier desplazamiento no indispensable.

Pronóstico de impacto y lluvias extraordinarias

El reporte metereológico indica que el sistema continuará aproximándose durante el día a la franja costera de Jalisco y Colima manteniendo su intensidad de huracán de categoría mayor.

De acuerdo con las estimaciones de Protección Civil, se prevé un posible impacto en tierra durante la mañana del domingo en la zona comprendida entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

A la par, durante el fin de semana se pronostican lluvias extraordinarias superiores a los 250 milímetros en regiones de Michoacán, Colima y Jalisco, condición que generará incrementos severos en cauces de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas, encharcamientos e inundaciones urbanas. Ante este escenario, los sistemas de alerta temprana permanecen activos en toda la región costera.