Semar despliega más de 4 mil elementos ante el avance del huracán "Simón"

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó su despliegue operativo en cinco estados del Pacífico ante el avance del huracán "Simón", que alcanzó la categoría cuatro y mantiene bajo vigilancia amplias zonas costeras por el riesgo de lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado, inundaciones y deslaves.

El Plan Marina permanece en Fase de Prevención en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, mientras que en Guerrero se mantiene en Fase de Auxilio, donde elementos navales ya realizan trabajos para atender las afectaciones provocadas por las precipitaciones.

De acuerdo con la Semar, el ciclón se ubicaba aproximadamente a 203 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a unos 359 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Sus bandas nubosas generan lluvias, tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado frente a las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En Nayarit, la Décima Zona Naval, con sede en San Blas, junto con los sectores navales de Boca de Chila e Islas Marías, dispone de 564 efectivos, vehículos, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, una cocina móvil, cinco embarcaciones menores y tres Brigadas de Respuesta a Emergencias.

Los mandos navales también mantienen vigilancia sobre ríos y presas para detectar oportunamente cualquier incremento que represente peligro para las comunidades.

En el Archipiélago de Islas Marías se efectuó una reunión interinstitucional para establecer medidas de prevención. Entre las acciones se encuentra el desmontaje de antenas, construcción de barreras para contener corrientes de agua, reforzamiento de puertas y ventanas, además del traslado preventivo de personal hacia los refugios habilitados.

La mayor concentración de recursos se encuentra bajo responsabilidad de la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo; la Décima Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta, y la Décima Cuarta Zona Naval, en Isla Socorro.

En conjunto disponen de 4 mil 71 elementos, además de tres brigadas conformadas por 300 efectivos equipados con herramientas para labores de corte, excavación y apertura de brechas.

Para enfrentar posibles derrumbes, deslaves, daños carreteros o afectaciones a las operaciones marítimas y portuarias, la Armada cuenta además con 102 vehículos, 10 unidades de maquinaria pesada, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 11 embarcaciones, dos buques y sistemas de comunicación satelital y de radiofrecuencia.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Décimo Sexta Zona Naval mantiene instalado un Puesto de Comando de Incidentes para evaluar permanentemente la evolución del fenómeno y coordinar una eventual respuesta de emergencia.

Brigadas navales fueron enviadas también a diferentes puntos del municipio para localizar zonas susceptibles de sufrir inundaciones u otras afectaciones.

En Guerrero continúan las acciones de auxilio. En Ixtapa-Zihuatanejo, efectivos navales trabajan junto con bomberos y Protección Civil en el retiro de materiales que obstruyen vialidades y sistemas de desagüe.

En Acapulco, personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias realizó recorridos en las colonias Colosio y Llano Largo, donde retiró basura, tierra y vegetación acumuladas en caminos tras las lluvias.

Como parte de las medidas de seguridad marítima, fue suspendida la navegación para embarcaciones mayores en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Para embarcaciones menores, las restricciones permanecen en Puerto Vallarta y Barra de Navidad, Jalisco; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués, Guerrero.

Semar pidió a los habitantes de las zonas bajo riesgo mantenerse atentos a la información oficial y atender las indicaciones emitidas por Protección Civil. Para emergencias en el mar se mantiene disponible el número 800 627 4621.