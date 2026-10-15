Operadoras logísticas de grupo delictivo fueron detenidas en Laguna Colorada: Gabinete de Seguridad

Durante un operativo realizado en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, fueron detenidas siete personas, entre ellas dos mujeres presuntas operadoras logísticas de un grupo delictivo que opera en la zona, informó el Gabinete de Seguridad en un mensaje, en su cuenta de X.

El organismo señaló que, en relación con videos que circulan en las redes sociales, sobre supuestos abusos por parte de elementos de corporaciones de seguridad, las acciones forman parte de un operativo derivado de investigaciones contra el grupo criminal.

“Con relación a un video difundido en redes sociales sobre un operativo de fuerzas federales en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, se informa que la intervención forma parte de una investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región.

“Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Culiacán. Durante estas acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas dos operadoras logísticas de la organización criminal”, detalló el Gabinete de Seguridad.

El mecanismo que integran las instancias de Seguridad del Gobierno de México agregó que, durante el operativo se aseguraron armas y pertrechos; además de que este de acciones seguirán realizándose para proteger a la población sinaloense.

“También se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán trabajando de manera coordinada para desarticular las células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa”, se indicó en el mensaje del Gabinete de Seguridad.