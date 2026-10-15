Matan a hombre de 41 años en ataque directo; hieren a su acompañante

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras un ataque armado registrado la tarde de este jueves en calles de la colonia Rincón de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

La agresión ocurrió alrededor de las 18:45 horas en el cruce de las calles Tezcatlipoca y Hueman, donde se movilizaron corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

La víctima mortal fue identificada como Jaime Beltrán, de 41 años, quien perdió la vida en el lugar tras recibir impactos de arma de fuego.

En el mismo hecho, Edgar, de 31 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en el sitio se localizaron a simple vista siete casquillos, aparentemente calibre 9 milímetros, los cuales podrían formar parte de los indicios relacionados con la agresión.

La zona fue intervenida por las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni si fueron detenidos, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.

La investigación permanece en curso, por lo que se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las diligencias y se obtengan nuevos datos sobre el ataque registrado en este sector de Santa Catarina.

En Oaxtepec matan a dueña de dulcería

Por Juan Carlos Ponce

Una mujer propietaria de una dulcería, ubicada en el poblado de Oaxtepec, Morelos, fue asesinada a balazos este jueves, al parecer por negarse a pagar el llamado "cobro de piso".

Los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía afuera de la dulcería ubicada sobre la carretera Oaxtepec-Xochimilco, a la altura de la colonia Santa Rosa, perteneciente al municipio de Yautepec.

De acuerdo con testigos, dos sujetos llegaron hasta la dulcería y atacaron a la mujer a quemarropa, para después huir del lugar con rumbo desconocido.

Al parecer, la mujer ya había recibido amenazas por negarse a pagar “cobro de piso”.

Paramédicos arribaron a la zona para auxiliar a la mujer, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el sitio para tratar de dar con los responsables de la agresión, pero hasta el momento no hay detenidos por este ataque.